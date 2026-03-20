Patricia Martínez 20 MAR 2026 - 18:30h.

Vecinos del barrio de Santa Marta estaban acostumbrados a ver deambular a este gato por la zona

Desde la asociación recuerdan que los propietarios deben adoptar las medidas necesarias para evitar la fuga o extravío de los animales

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Santiago de CompostelaPeter es un gato doméstico, con casa y familia que le cuida en el barrio de Santa Marta, de Santiago de Compostela, pero sus paseos de aventuras por el barrio puede que no se repitan en el futuro. Muchos vecinos de la zona lo han visto merodear a menudo por esas calles. Pero esas escapadas podrían costarle una multa de hasta 10.000 euros para sus propietarios.

La pista sobre los paseos de Peter la desvelaron desde la Asociación Abeiro, encargada de rescatar y cuidar animales, especialmente gatos, en Santiago y su comarca.

Compartieron la foto del gato solo, en la calle ante la duda de si podría estar perdido o abandonado, donde lo describían como un "gato naranja con collar rosa, visto por la calle en la zona de Santa Marta". Pero pronto algunos de los vecinos de la zona lo reconocieron. No era ningún gato perdido. “Es Peter, de una casa de allí. Anda de vez en cuando por los alrededores de la casa y es muy sociable", comentaron quienes conocían al gato naranja, de sus paseos por la zona. Pero las responsables de la asociación advirtieron a los propietarios que estos paseos pueden suponer, con la nueva Ley de Bienestar Animal, una falta leve y acarrear multas de hasta 10.000 euros para los propietarios.

Desde Abeiro recordaban que los propietarios deben comprometerse a "adoptar las medidas necesarias para evitar la fuga o extravío del animal", con el objetivo de "garantizar su seguridad", lo que implica que "no se puede permitir que el gato deambule libremente por la calle sin supervisión", apuntaban a modo de advertencia.

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La Ley deja claro que los animales no pueden estar deambulando sin control en la calle

En este sentido la Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2023 deja este concepto claro; los animales no pueden estar sueltos o deambulando sin control en calles, parques o espacios públicos, bajo riesgo de sanción. Esta normativa busca evitar accidentes, molestias y proteger la seguridad de la mascota, sancionando el abandono o la falta de vigilancia.

Su mensaje para la familia de este gato paseante no gustó demasiado a algunos vecinos que apuntaron que el gato estaba justo al lado de su casa y que sus paseos no suponían ningún peligro. Desde la asociación restringieron los comentarios en su publicación, para evitar más polémicas, pero han querido recordar desde su perfil en redes sociales, la dura realidad que hay en la calle y que ellas ven a diario.

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“La Ley establece algo muy claro: las personas responsables de un animal deben evitar exponerlo a riesgos evitables”, recuerdan. “Pero más allá de la ley, hay algo que mucha gente no ve: la realidad de la calle”, apuntan, desde Abeiro.

“Sabemos bien de lo que hablamos”, cuentan desde la asociación compostelana dedicada al rescate animal. ”Cada semana recogemos gatos atropellados, envenenados, heridos en peleas, enfermos, abandonados o agonizando. Animales que sufren durante días antes de que alguien dé aviso. Animales que muchas veces no conseguimos salvar. Y muchos de ellos no nacieron en la calle. Son hijos de abandonos, de irresponsabilidad o de gatos domésticos que se han dejado salir sin control. Por ello a las veces resulta difícil entender ciertas reacciones. Quien no ve esta realidad puede pensar que "no pasa nada". Pero quién está en las colonias, quien recoge los cuerpos de la carretera, quien lleva animales agonizando al veterinario, sabe perfectamente que sí pasa”. Y por todo ello, han querido apelar a la responsabilidad, poniendo como ejemplo a este gato “merodeador”. "Querer un animal también significa protegerlo de los peligros evitables”, añaden. Además, han recordado que no es responsabilidad de las asociaciones si no de las instituciones velar por el cumplimiento de la ley.

La calle no significa libertad para los gatos, advierten desde Abeiro

"Recogemos todos los meses gatos muertos o agonizando, que no conseguimos salvar, vemos esta realidad cada día, y detrás de esa imagen de libertad en la calle hay otra realidad, por eso no entendemos muchas reacciones de 'no pasa nada'. Deberían ver cómo es la realidad, lo que nos encontramos todas las semanas, la calle no es libertad", explica Susana Romero, una de las responsables de Abeiro.

E invitan a quienes tengan dudas a pasar un día con ellas en las colonias. “Quizás entonces entendamos todos que la verdadera protección animal no es mirar para otro lado, sino asumir responsabilidad. Porque proteger a los animales significa proteger todos los animales”, reflexionan.