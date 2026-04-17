Llevar a un perro a un parque canino o pipicán por primera vez: "Siempre recomendamos que el perro esté solo"

Sergio Delgado 17 ABR 2026 - 19:00h.

Llevar a un perro por primera vez a un parque canino o pipicán puede parecer algo sencillo, pero en realidad es un momento clave que influirá en su futuro

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Llevar a un perro por primera vez a un parque canino o pipicán puede parecer algo sencillo, pero en realidad es un momento clave que influirá en su comportamiento futuro. Al fin y al cabo, los perros al igual que las personas tienen la capacidad para evaluar si a un sitio al que han ido por primera vez, les gusta o no.

Estos espacios están pensados para socializar, pero también pueden generar estrés si no se gestionan correctamente.

Por eso, preparar bien esta primera experiencia es fundamental para evitar problemas y conseguir que el perro lo perciba como un entorno seguro y positivo.

Elegir el momento adecuado y generar una primera experiencia positiva

Antes de entrar, es imprescindible observar el entorno. No todos los parques ni todos los momentos son adecuados. “Siempre meter a perros cuando veamos que hay perros tranquilos y no conflictivos o alterados porque puede ser traumático para nuestra mascota”, explica Vicente Parra, adiestrador canino y gerente de Espaican. Este primer filtro es clave para evitar sustos o malas experiencias desde el inicio.

El especialista insiste especialmente en la importancia del contexto emocional: “Es muy importante y lo recalco como muy importante que tanto la primera vez como todas las veces el entorno de un parque canino o ese mismo momento que esté en el pipicán sea positivo para nuestra mascota”, señala.

Si el perro asocia ese espacio con tensión o miedo, ese aprendizaje puede mantenerse en el tiempo y complicar futuras visitas.

Por eso, una de las recomendaciones más efectivas es empezar en condiciones controladas. “Lo que nosotros recomendamos en la primera vez que llevamos a nuestro perro a un pipicán es que el perro esté solo, totalmente solo”, explica. De esta forma, el animal puede explorar sin presión y familiarizarse con el entorno a su ritmo.

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En ese primer contacto, el objetivo es generar una asociación positiva. “Me puedo llevar su juguete preferido si lo suelto, jugar con el perro, que vea que es muy lúdico, que vea que es muy divertido”, dice el adiestrador.

Convertir el espacio en un lugar de juego facilita que el perro lo perciba como algo agradable y seguro.

Socialización progresiva y control del comportamiento

Una vez que el perro ya se siente cómodo en el entorno, se puede empezar a introducir la interacción con otros animales, siempre de forma gradual. No es recomendable exponerlo directamente a grupos grandes o a perros muy activos. Lo ideal es comenzar con encuentros tranquilos y controlados.

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En este proceso también es clave reforzar el vínculo y la obediencia. “Puedo también llevarme comida para que cada vez que lo llame y el perro pueda premiarlo”, explica. Este tipo de refuerzo ayuda a que el animal asocie el parque con estímulos positivos y, al mismo tiempo, mejora la respuesta a la llamada en un entorno lleno de distracciones.

Trabajar la llamada desde el primer momento es fundamental. Un perro que responde bien cuando se le llama es mucho más fácil de gestionar en situaciones imprevistas. Además, premiarlo dentro del parque refuerza su atención hacia el dueño incluso cuando está jugando.

La supervisión constante es otro aspecto clave. Aunque el entorno parezca tranquilo, las dinámicas entre perros pueden cambiar en segundos. Estar pendiente en todo momento permite anticiparse a conflictos y actuar con rapidez si es necesario.

También es importante respetar los tiempos del animal. No todos los perros se adaptan igual ni al mismo ritmo. Algunos necesitarán varias visitas para sentirse seguros. Forzar situaciones o alargar demasiado la estancia puede generar el efecto contrario al deseado.