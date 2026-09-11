Se cree que el animal pudo intoxicarse con el polvo de los escombros, pero no existe un diagnóstico definido

Quino, el labrador que trabajó en el terremoto de Venezuela, sobrevive a un fallo multiorgánico: "Creía que habría que eutanasiarlo y sigue vivo"

Compartir







Quino, el labrador que estuvo trabajando en el rescate de personas en el terremoto de Venezuela, se enfrenta a horas decisivas y Pancho, su dueño, lo sabe. "Esta última semana ha decaído, pero mucho", cuenta.

Antes de Venezuela, Quino colaboró buscando vidas en Marruecos o Turquía. "Siempre ha ayudado, ahora hay que ayudarlo a él", cuenta Pancho. Quino fue condecorado como héroe canino de Venezuela, pero al tercer día de volver a casa a Valencia. "El 7 de julio empezó a la tarde el sangrado de nariz y empezó a aparecer todos estos síntomas que duran hasta hoy", señala su dueño.

Le vieron muchos especialistas, pero sigue sin diagnóstico. "Puede ser el amianto, todo está descartado", cuenta el propietario de Quino. "Le ha complicado un poco el cuadro con una leishmaniosis que le ha afectado al riñón", señala Pau Delon, veterinaria.

Transfusiones de sangre de otros perros

Andrés, venezolano, trae a su perro para ayudar con una transfusión. "Vi la noticia de que había un perro rescatista que había estado en los terremotos y queríamos ayudar", cuenta. Con tres meses, Pancho adoptó al labrador, que pronto demostró condiciones para ser perro rescatista.

PUEDE INTERESARTE Los perros policía de la Comisaría de Algeciras se mudan: las quejas de los vecinos obligan a trasladarlos a una residencia externa

"Es mi familia, es mi vida", cuenta. Ha superado un fallo multiorgánico. "Estamos luchando un poco contrarreloj", señala la veterinaria. Las facturas empiezan a pesar mucho y la ONG IAE abre una cuenta para recibir donativos.