Manuel Pimentel Cádiz, 11 SEP 2026 - 07:30h.

Los 18 perros de la unidad canina de la Policía Nacional de Algeciras buscan una nueva residencia lejos de la Comisaría tras años de protestas vecinales por ruidos

El Ministerio de Interior ha sacado a licitación el alojamiento de los animales en una residencia a 10 kilómetros de la sede policial para mantener operativa la Unidad Canina

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Los 18 perros de la Unidad Canina adscrita a la Comisaría de Algeciras de la Policía Nacional buscan un nuevo hogar. Los vecinos de una urbanización contigua llevan años quejándose por los ruidos que, según han manifestado, ocasionan los animales en las dependencias policiales.

Por ello, la Policía de Algeciras se ha visto obligada a preparar la mudanza de sus K9 para alojarlos en un lugar alejado de sus instalaciones a partir de este próximo mes de noviembre.

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Aunque las dependencias actuales cuentan con pistas de trabajo e instalaciones adecuadas para el adiestramiento y trabajo de la unidad, la problemática surge por la proximidad de una urbanización de vecinos contigua que han presentado numerosas quejas a diferentes organismos a lo largo de los últimos años, por los ruidos y molestias que genera la estancia de los canes en ese espacio físico, tal y como detalla la memoria justificativa del concurso público que ha licitado Interior para realojar a los animales.

Unidad imprescindible

Al tratarse de un servicio esencial, la Policía ha tenido que buscar una alternativa externa. "Dada la importante función que desempeña la Unidad de Guías Caninos, y al no poder prescindir de la misma, se hace necesaria la contratación de un servicio externo de residencia para la guarda, custodia y adecuado entrenamiento de los dieciocho canes de esta unidad", recoge el documento.

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Para dar una solución al problema, el Ministerio de Interior ha sacado a licitación el alojamiento de hasta 22 canes en una residencia situada a menos de 10 kilómetros de la sede policial para mantener operativa la Unidad de Guías Caninos. El presupuesto base de la licitación es de 194.326 euros, con un valor estimado del contrato que puede alcanzar los 321.200 euros.

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Nueva residencia canina

El Ministerio ha redactado el pliego técnico con las condiciones para adjudicar la estancia y custodia de los perros de la unidad. Aunque la Policía Nacional dispone actualmente de 18 animales, la licitación contempla un margen de hasta 22 plazas para cubrir los relevos por jubilación y la incorporación de perros en fase de adiestramiento.

Además, las instalaciones donde se alojarán los perros policías deben estar situadas a menos de 10 kilómetros de la Comisaría de Algeciras, una distancia que permita un rápido desplazamiento ante cualquier eventualidad.

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El contrato para la nueva residencia de estos animales tendrá inicialmente una duración de 24 meses, a contar desde el 1 de noviembre de 2026, prorrogable por otros 24 meses hasta completar una duración máxima de cuatro años.

Entre los criterios puntuables para la adjudicación están que las instalaciones tengan aparcamiento a la sombra, cuatro baños al mes por el personal de la guardería y disponga de cabina de secado por aire, césped para entrenamiento, seguridad pasiva en la zona de los caniles y con sistema de alarma para detección de intrusos o sistema de calefacción en los caniles.