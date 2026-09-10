Su dueño creó una campaña de crowfunding para financiar su tratamiento hospitalario, que alcanza los 8.000 euros

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Hero es un husky de nueve años y acumula cerca de 300.000 seguidores en su perfil de Instagram gracias a los vídeos que su dueño, Eduardo Munarriz, comparte junto a él. Hero es un perro muy conocido en el barrio zaragozano del Actur por su curiosa y divertida costumbre de acercarse a pedir pan a los vecinos durante sus paseos.

Sin embargo, el animal lleva varias semanas sin alegrar las calles de Zaragoza. Todo empezó en mayo, cuando un hueso de jamón de supermercado le produjo una obstrucción. “Eso le dejó el estómago bastante fastidiado y ahí empecé a notar que bebía mucha agua y me pareció extraño”, cuenta su dueño a ‘El Español’.

Al poco tiempo y tras varias pruebas, los veterinarios le detectaron también una infección por culpa de una garrapata. Fue entonces cuando hubo que ponerle un tratamiento con antibióticos. “Lo peor fue ya meterle más medicación que terminó de fastidiarle el estómago”, señala Edu.

El animal no mejoraba y su dueño decidió volver a llevarlo al veterinario porque “cada día estaba peor”. "En la clínica le encontraron un absceso en la pata que la tenía con infección y conforme lo iban revisando le encontraron un tumor en el testículo", explica. "Después, le dimos agua y la veterinaria escuchó como un tosido que le parecía un poco extraño".

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Le hicieron una radiografía que reveló una grave neumonía. Pero lo peor vino cuando se comenzó a sospechar que esas lesiones pulmonares podían ser metástasis. “Se me cayó el mundo encima y el miedo que me entró fue terrible. Finalmente, las pruebas descartaron el cáncer y se confirmó que se trataba de una infección por neumonía.

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El pero permaneció varios días ingresado y ahora continúa con el tratamiento desde casa. Los gastos veterinarios de todo el tratamiento llegaron a los 8.000 euros, motivo por el que Edu decidió crear una campaña de crowfunding. “Gracias a esas donaciones se le han podido hacer todas las pruebas necesarias hasta llegar a un diagnóstico, que eso es lo que hemos conseguido para que se salve”, agradece. Las noticias que llegan estos últimos días son mucho más esperanzadoras y los pulmones están prácticamente limpios.