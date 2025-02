¿Qué anchura debe tener una carretera en España?

Hay muchas cosas que se pueden ver y descubrir, pero lo que no suele llamarnos demasiado la atención es la carretera en sí, a no ser que sea especial por algo, como su mal estado o su estupenda conservación , las muchas curvas que tiene o lo cerca que parece estar de un risco. Detalles que pueden llegar a despistarnos de lo esencial, que es que cumpla con todas las medidas esperadas.

A lo largo de los años, las medidas señaladas han ido cambiando, la normativa no ha sido siempre las mismas y las leyes están sujetas a cambios, tal y como ha sucedido en este caso. Con el paso del tiempo, las cosas han cambiado, aunque no tanto como podríamos pensar.

A pesar de ser una norma tan antigua, lo cierto es que no se cumple en todas las carreteras, de hecho en algunas ocasiones podemos encontrarnos con una vía que no permite cruzarse con otro vehículo. Esto es algo que han denunciado profesionales como el ex Guardia Civil de Tráfico Juan Carlos Toribio a través de su canal de YouTube, Desterrado, y que recogen medios como 20 Minutos, porque considera que estas carreteras demasiado estrechas son responsable de muchos accidentes.