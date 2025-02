¿Cómo pedir autorizaciones para entrar en las ZBE si no tienes un coche ‘eco’?

Cada vez podemos encontrar en más ciudades las conocidas ZBE , Zonas de Bajas Emisiones. Éstas son parte de las medidas para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación . Pero, esta normativa puede representar todo un reto para aquellos conductores cuyos vehículos no cumplen con los requisitos de la etiqueta “ECO” o “Cero emisiones”.

A pesar de que ninguna ley puede obligar a llevar puesta ninguna etiqueta, sí que lo pueden exigir en las diferentes ordenanzas municipales de los ayuntamientos . Ya que, para mantener un control de acceso se requieren estas etiquetas para saber qué vehículos pueden o no acceder a estas zonas, teniendo cada una un significado. Estas son las etiquetas que tienen permitido el acceso a estas zonas.

Por norma general, los coches con la etiqueta C y B pueden acceder a estas zonas siempre y cuando no aparquen en la calle, deben hacerlo en un aparcamiento público, mientras que las etiquetas Eco y Cero no tienen ninguna restricción.