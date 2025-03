El consejo de un experto para limpiar el motor del coche sin utilizar agua

En primer lugar, puede que te haya surgido la duda sobre el motivo por el que no es recomendable limpiar tu motor con un manguerazo. Al fin y al cabo, es un motor, no un gremlin. A grandes rasgos, lavar el motor de tu coche con agua puede causar daños eléctricos, además de otros problemas adicionales como oxidación posterior de ciertos componentes. Si no quedase más remedio, la recomendación de los expertos es hacerlo con mangueras de baja presión (por tanto, no aquellas de los lavaderos de las gasolineras) y secar posteriormente el motor a la mayor brevedad.