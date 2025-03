Lo que un mecánico recomienda no decir nunca en el taller para evitar que te cobren más

Puede que, junto con los dentistas, uno de los profesionales que más tememos por el dolor que nos va a suponer pagar la factura son los mecánicos . Cuando tenemos una avería, nos puede romper la contabilidad del mes la reparación, pero este coste se puede acrecentar si no tomamos ciertas precauciones que pueden repercutir en el precio final del servicio. A continuación, rescatamos el testimonio de unos mecánicos con las cosas que no decir nunca en el taller .

La segunda cosa que evitar es dar un diagnóstico previo al mecánico. “Nadie sabe concretamente aún qué le pasa a tu coche, pero tú dices 'he leído online o he investigado en Google que esto es lo que le pasa a mi coche, así que solamente quiero que arregles eso y nada más'”. Esto puede causar graves problemas, porque el mecánico hará lo que le pidas y, si eso sirve o no para solucionar el problema, “ya no será problema del mecánico”. Puede que por querer ahorrar unos euros hoy, la avería se agrave y salga más caro a la larga.