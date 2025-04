El truco de un profesor de autoescuela por si te quedas sin pilas en las llaves del coche

En los últimos tiempos se ha sofisticado el sistema de desbloqueo de puertas del coche. Si antiguamente había que meter la llave y girar, como en cualquier otra cerradura, esto evolucionó y comenzaron a incluirse los mandos a distancia que accionan el cierre centralizado y nos permiten una mayor comodidad para abrir las puertas. Sin embargo, esto no ha quedado ahí y han comenzado a surgir modelos de coche que incluso no necesitan acción alguna, ya que con su sistema keyless permite de forma inalámbrica no solamente abrir y cerrar el coche, sino que también permite realizar otras acciones como arrancar el motor con solamente acercarnos al vehículo mediante una serie de transmisores y receptores de corto alcance implantados tanto en el automóvil como en la llave.