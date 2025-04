Así puedes arreglar un neumático pinchado sin tener que sacarlo, según un experto

A la hora de conducir, uno de los grandes imprevistos que nos puede suceder es el de pinchar una rueda , algo no demasiado descabellado y, en ciertas ocasiones, totalmente independiente de nuestra habilidad al volante, ya que no podemos controlar totalmente los objetos en la vía que nos pueden provocar pinchar un neumático . La solución suele ser sacar el gato y proceder a cambiar la rueda por la de repuesto, pero ni todos los conductores saben, ni en los últimos tiempos estas quintas ruedas están incluidas en muchos de los vehículos, pudiendo usar en su lugar un kit de reparación de neumáticos con el que arreglar un neumático pinchado sin tener que sacarlo .

La primera de las instrucciones sobre cómo cambiar un neumático pinchado sin necesidad de quitarlo es girar la rueda hacia nosotros, facilitando operar en ella. Dejaremos el clavo o pinchazo en la parte superior para poder tener más a mano la zona a reparar. Una vez que tengamos localizada la zona en la que se está perdiendo presión, se procede a la extracción del clavo, tornillo o elemento que ha provocado el pinchazo , si todavía estuviera ahí. Para facilitar la cosa, se puede hacer uso del gato, puesto que, aunque no se vaya a necesitar sacar la rueda, todavía es útil esta herramienta para elevar la rueda un poco y quitar la presión que tiene al estar contra el suelo, facilitando el proceso, aunque siempre sin despegarla demasiado.

Una vez que el espárrago ha taponado el orificio, con un cúter o elemento cortante podemos retirar parte del sobrante. El experto recomienda no dejarlo a ras, sino que se puede dejar un poquito más grueso ya que con el rodaje se irá reduciendo el trozo que sobra. Por último, solamente faltaría volver a hinchar la rueda y así igualar presiones con respecto a los otros neumáticos que no perdieron aire en el proceso. Para ello, si no tienes compresor, puedes acudir a usar los que hay disponibles en las gasolineras.