Juli, uno de los hermanos detenidos, solo ha contestado a una pregunta de su abogado para admitir sin detalles ni móvil que mató a Francisca

Daniel, hijo de Francisca Cadenas, desaparecida, tras ser investigados dos vecinos: "Todavía no se puede señalar a nadie"

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Los dos hermanos de Hornachos (Badajoz) detenidos por la muerte de su vecina Francisca Cadenas han abandonado su casa a las 20:45 horas, en la que permanecían desde antes del mediodía mientras la Guardia Civil continuaban con el registro de la vivienda. Este viernes, el menor de ellos, Juli, ha confesado que fue el autor del crimen y ha exculpado a su hermano pequeño, Lolo. Informa en el vídeo Lídice Benito.

"La noticia ha sido en un parte un alivio, pero nos queda una fase muy dura que es pasar un duelo", ha dicho Javier Meneses, hijo de Francisca Cadenas.

Intentan canalizar la verdad. Lo sabían, sobre todo el pequeño, el que llamó a la puerta de sus vecinos. "Se ha materializado con lo que toda la familia pensaba. Y que esas personas vivían a escasos metros de nuestro domicilio", ha añadido José Antonio Meneses, otro de sus hijos. Según ha sabido Informativos Telecinco, el Juli solo ha contestado a una pregunta de su abogado para admitir sin detalles ni móvil que mató a Francisca y exculpar a su hermano Lolo.

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Supuestamente los dos hermanos hicieron un enterramiento en el patio de su casa y cambiaron el suelo adoquinado. Cuando entraron los investigadores se dieron cuenta de que el color del suelo era distinto, aunque lo tapaban unas macetas. Un testigo vio a Francisca recorrer un callejón de la localidad y confirma que desapareció cuando quedaban pocos metros para llegar a su casa.

Los restos fueron encontrados en el patio de los hermanos, a escasos metros del callejón

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La UCO centró la investigación en los dos hermanos y tuvo la aprobación para realizar un registro en el interior de la vivienda, lugar en el que siempre habían sospechado los hijos de Francisca Cadenas que estaría el cuerpo de su madre.

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Una vez dentro, los agentes se percataron de un sector del suelo del patio que tenía un color distinto y que tenía encima unas cuantas macetas para ocultar ese significativo detalle. A partir de ahí, los agentes, ayudados de la unidad canina, localizaron el punto exacto, levantaron el suelo de cemento y losetas que los dos detenidos habían creado y se encontraron con una arqueta en la que estaban los restos óseos de Francisca Cadenas.