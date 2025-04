¿Qué es un coche microhíbrido? Ventajas y diferencias frente al híbrido

Como en todo tipo de vehículo, el microhíbrido o híbrido ligero tiene sus pros y sus contras. En primer lugar, resulta necesario ahondar en las características técnicas de los mismos y por qué se establece como algo intermedio entre un vehículo de combustión y uno eléctrico o híbridos enchufables. El MHEV es también un vehículo híbrido , que combina gasolina o diésel con un motor eléctrico. Sin embargo, este último sirve solamente como apoyo en el arranque y la aceleración, mientras que el motor de combustión sigue teniendo el papel principal . Dicho de otra forma, estos coches microhíbridos no pueden funcionar únicamente con el motor eléctrico.

A pesar de que el funcionamiento del motor eléctrico es más limitado, estos vehículos cuentan con la etiqueta ECO de la DGT . Esto no solamente permite el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que están implementándose en municipios de toda España, sino que puede acarrear una serie de bonificaciones fiscales . Por ejemplo, los conductores de vehículos que tengan este distintivo ambiental pueden tener deducciones de hasta el 75% en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) y tener descuentos significativos al aparcar en Zonas de Estacionamiento Regulado (SER).

Es la principal ventaja, además de que su precio de venta es bastante más ajustado que el de otros vehículos eléctricos más puros o híbridos enchufables. Precisamente por no depender del motor eléctrico, tiene la gran ventaja de no necesitar enchufarse a una red eléctrica , olvidándonos, por lo tanto, de la infraestructura de carga que en España todavía es bastante limitada .

Quienes buscan una movilidad lo más sostenible posible, los MHEV no son la opción preferencial. En comparación con los eléctricos puros, los coches microhíbridos siguen emitiendo gases contaminantes, aunque sea en menor medida que los combustibles fósiles de gasolina o diésel. De hecho, han generado mucha controversia a lo largo de los años al considerar que no debería ser suficiente con tener un pequeño motor eléctrico para obtener una etiqueta ECO, ya que algunos modelos Mild-Hybrid consumen hasta el doble que un vehículo con etiqueta C.