El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves el decreto que prorroga el Plan Moves III para todo 2025 , un paquete de ayudas al vehículo eléctrico dotado con 1.735 millones de euros. En España ya son 46.000 los puntos de carga para coches eléctricos, pero no todo es cuestión de cantidad, sino también de calidad, porque la mayoría son puntos de baja intensidad, donde una recarga completa puede llevar hasta tres horas. Informa en el vídeo Almudena Calvo.

Unos 15.000 cargadores no están operativos a día de hoy, básicamente por problemas burocráticos. "Es cierto que el ritmo no es el que nos gustaría por temas burocráticos y administrativos", cuenta David García, 'new mobility' de Moeve.