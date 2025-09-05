David Soriano 05 SEP 2025 - 20:40h.

Se recomienda conducir con gafas de sol porque estas "pueden atenuar y evitar los efectos de la radiación, que se traducen en una serie de riesgos en carretera".

La multa de la DGT por conducir sin gafas o lentillas cuando estás obligado a llevarlas

Compartir







La importancia de la vista al conducir es muy alta. La Dirección General de Tráfico realiza periódicamente campañas en las que recuerda la importancia de una buena visión para conducir con seguridad. Según las estimaciones de los expertos en seguridad vial y también oftalmólogos, hasta un 90% de la información que captamos a la hora de conducir nos llega a través del sentido de la vista.

Aumenta el riesgo de accidentes si no nos sometemos a controles de la vista

En un informe realizado por expertos del Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia, estos se han enfocado en los peligros que puede suponer para la conducción ciertos comportamientos relacionados con la vista. En primer lugar, destaca para mal una estadística que nos deja helados teniendo en cuenta la cantidad de información que recibimos por parte de la vista al conducir: el 46 % de los conductores no se somete a un examen optométrico ni una vez al año. Esto tiene su incidencia directa en un mayor riesgo de accidente. Además, un 25 % de los jóvenes de entre 18 y 30 años nunca se ha realizado un examen visual, más allá de conseguir el certificado médico necesario para la obtención del carné de conducir.

PUEDE INTERESARTE El truco de la DGT para saber si debes usar gafas o lentillas cuando conduces

El Colexio equipara la importancia de realizar un correcto mantenimiento en nuestro vehículo antes de los periodos vacacionales, donde más desplazamientos se realizan en nuestras carreteras, con la realización de un examen oftalmológico que nos certifique que todo está en condiciones. “Las condiciones visuales son determinantes para la conducción y guardan una significativa relación con los accidentes producidos por fallos humanos y distracciones visuales”, señalan.

Además, lejos de ser un simple adorno estético, los expertos oftalmólogos también consideran que las gafas de sol son imprescindibles al conducir. Sobre todo en el amanecer y anochecer, ya que son las peores condiciones en cuanto a luminosidad se refiere y los conductores que tengan defectos visuales van a verlos acrecentados en estas horas del día donde el sol está bajo y aumenta el riesgo de sufrir un deslumbramiento y que este pueda acabar en accidente.

“Una protección solar adecuada, mediante gafas de sol, puede atenuar y evitar los efectos de la radiación, que se traducen en una serie de riesgos en carretera. Situaciones como conducir con el sol de frente y al anochecer y al atardecer, con los reflejos en el asfalto mojado o con los destellos de la luz del mediodía sobre el capó de otros vehículos provoca, en muchos casos, pérdida temporal de visión, incrementando el riesgo de accidentes de tráfico”, explica, Esther Amaro, presidenta de esta entidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las gafas de sol más adecuadas para conducir

Una vez que los expertos oftalmológicos aclaran la importancia que tiene conducir con gafas de sol, es la hora de saber cuáles serían los modelos y características más apropiados si se van a utilizar para conducir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según los expertos optometristas, las gafas de sol para conducir deberían tener filtro solar de categoría menor de 4. Las gafas con filtro solar de categoría 4, de hecho, están prohibidas por la Dirección General de Tráfico porque están diseñadas para situaciones de luz muy intensa, como alta montaña, y absorben hasta el 98% de la luz, lo que puede dificultar la conducción, ya que se reduce drásticamente la cantidad de luz que llega a los ojos, dificultando la percepción de los colores y la visión de detalles importantes. Es el mismo motivo por el que está prohibido conducir con gafas de sol por la noche, arriesgándonos en ambos casos a una multa de 200 euros.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En cuanto a otras características, el gris es el color recomendado para el cristal porque “transmite uniformemente la luz a través del espectro y respeta mejor los colores naturales” y, si puede ser, mejor con cristal polarizado. Este último nos puede aportar ciertas ventajas que lo hacen ideal para la conducción, como evitar los reflejos más molestos del sol. Si tienen tratamiento antirreflejante, mejor que mejor para poner la guinda al pastel.

La recomendación, además, es que se compren en ópticas especializadas, pues consideran que “el 70 % de las gafas de sol que se venden en España (fuera de los establecimientos sanitarios de óptica) no cumplen con las normas de seguridad sanitarias”, según los datos que maneja el Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia.

Si el vehículo que conduces es una motocicleta o ciclomotor, tus ojos estarán más expuestos, al no haber un habitáculo que nos esté protegiendo, necesitando una protección extra por parte de las gafas. Por tanto, la recomendación además de los criterios anteriores con los que mejorar la visibilidad es que sean “lo suficientemente envolventes para impedir que las partículas de polvo u otros cuerpos extraños penetren en los ojos”. Todo ello sin limitar el campo de visión con monturas que obstaculicen una correcta visión lateral.