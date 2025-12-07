Los expertos alertan sobre el aumento de los accidentes y las multas en Navidades por el mayor consumo de alcohol y desplazamientos

La temporada navideña trae consigo un incremento en las infracciones de tráfico con el consiguiente aumento de multas y accidentes en estas fechas. La razón principal, señalan los expertos de Pyramid Consulting, radica en el incremento de despistes, consumo de alcohol y drogas, exceso de velocidad y errores en el aparcamiento. La compañía recomienda a los conductores estar atentos y tomar medidas para evitar sanciones y riesgos en las carreteras durante estas fiestas.

El aumento de infracciones en Navidad no es casualidad. Durante estas fechas, las calles y carreteras se llenan de vehículos, muchas veces con conductores que, por el cansancio, la prisa o el consumo de sustancias, cometen errores que pueden ser peligrosos. La Dirección General de Tráfico (DGT) refuerza los controles en estas fechas, con el objetivo de reducir los riesgos y salvar vidas. Según datos de la DGT, en 2024, casi la mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico había consumido sustancias, ya sea alcohol o drogas, lo que evidencia la gravedad del problema.

Llamamiento a la responsabilidad al volante

Las multas por infracciones de tráfico también aumentan en estas fechas. La DGT establece que las sanciones por exceso de velocidad oscilan entre 100 y 600 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Por su parte, las multas por aparcamiento indebido varían entre 80 y 200 euros. Además, se registran más atropellos y siniestros con furgonetas, debido a la mayor actividad comercial y de reparto en estas fechas. La combinación de estos factores hace que las carreteras sean más peligrosas y que las multas aumenten considerablemente en comparación con otros meses del año.

Desde esta despacho, se insiste en la importancia de la concienciación y la responsabilidad al volante. La firma recomienda revisar las sanciones antes de pagar cualquier multa, ya que en ocasiones pueden existir errores en los procedimientos o en la notificación. En estos casos, es fundamental consultar con expertos en la materia para evitar pagar multas indebidas o para recurrirlas si se detecta alguna irregularidad.

Para evitar multas y, sobre todo, garantizar la seguridad en las carreteras durante la Navidad, la consultora ofrece una serie de consejos prácticos. En primer lugar, se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, evitando prisas y decisiones impulsivas que puedan derivar en errores. También es fundamental respetar los límites de velocidad y mantener una distancia segura con otros vehículos. En cuanto al consumo de alcohol y drogas, la recomendación es abstenerse de conducir si se ha ingerido alguna sustancia, ya que los controles son cada vez más estrictos y las sanciones severas.

Asimismo, se aconseja revisar el estado del vehículo antes de salir, asegurándose de que los frenos, las luces y los neumáticos están en perfectas condiciones. En materia de aparcamiento, es importante respetar las zonas habilitadas y evitar estacionar en lugares prohibidos, ya que las multas por infracciones en este sentido también se han incrementado en estas fechas.

Pyramid Consulting también recuerda que la mejor forma de evitar multas y accidentes es la prudencia y la responsabilidad. La Navidad debe ser una época de celebración y unión, no de riesgos en la carretera. Conducir con sensatez, respetar las normas y estar atentos a las condiciones del entorno son las claves para disfrutar de unas fiestas seguras y libres de sanciones.