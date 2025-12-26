Ante la gran afluencia de coches, Tráfico ha establecido medidas como la habilitación de carriles reversibles y adicionales con balizas, entre otras

Arranca el dispositivo de Navidad en las carreteras: Tráfico prevé 22,4 millones de desplazamientos hasta el 6 de enero

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que los españoles hagan 14 millones de desplazamientos por carretera desde este viernes, 26 de diciembre, hasta la medianoche del día de Reyes, en la segunda y tercera fase de la operación especial por las navidades que, al caer el Año Nuevo en jueves, se van a encadenar.

En la operación de Año Nuevo, del viernes al día 1, se prevén 8,3 millones de desplazamientos mientras que en la de Reyes, del viernes al 2 de enero, se esperan 5,5 millones de viajes de largo recorrido en las carreteras. En el conjunto, la DGT calcula 22,4 millones de desplazamientos durante las fiestas.

Peores momentos para viajar

La DGT ha advertido que, en esta segunda fase de la operación especial, el momento más desfavorable para viajar será entre las 18:00 horas de este viernes y las 13:00 de mañana, sábado, así como entre las 19:00 y las 21:00 horas del próximo domingo, 28 de diciembre.

En el caso de la tercera fase, la de Reyes, el peor momento para viajar será el viernes 2 de enero entre las 18:00 y las 21:00 horas, el sábado 3 de 10:00 a 13:00 horas y el miércoles 6 de enero, festivo, entre las 19:00 y las 21:00 horas.

Medidas tomadas por la DGT

Con motivo de estas fechas en las que coinciden fiestas navideñas, reuniones familiares, vacaciones escolares y universitarias, Tráfico ha establecido medidas como la habilitación de carriles reversibles y adicionales con balizas y conos en las horas con más afluencia, así como rutas alternativas, con el objetivo de hacer los desplazamientos de la forma más ordenada, fluida y segura posible.

El dispositivo incluye la paralización de las obras en las carreteras, limitación para celebrar pruebas deportivas y otros eventos, así como restricciones de circulación a camiones y transporte de mercancías en determinados tramos y momentos.

Tráfico recuerda que es fundamental no ingerir bebidas alcohólicas cuando se vaya a conducir, así como mantener la atención plena en todos los trayectos, también los cortos y sobre todo los nocturnos.

La DGT recomienda además prestar atención a las condiciones metereológicas adversas ante la posibilidad de hielo, nieve o viento, preparar el viaje con antelación y consultar la información sobre el estado de las carreteras antes de iniciar estos viajes con destino a segundas residencias, zonas de montaña y de atracción turística o áreas comerciales.