Fallece un motorista de 25 años en Ourense mientras hacía prácticas de autoescuela

Un joven de 25 años muere tras sufrir una caída en moto durante prácticas de autoescuela en Nogueira de Ramuín

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Un joven de 25 años ha fallecido este viernes en Nogueira de Ramuín tras sufrir una caída con una motocicleta mientras realizaba prácticas de autoescuela en la localidad de Luíntra, en las inmediaciones de un polígono industrial.

El accidente se produjo pasadas las 12:00 horas, cuando el 112 Galicia recibió una llamada alertando de que el joven se encontraba inconsciente tras la caída.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó un helicóptero medicalizado con base en Ourense, además del GES de Pereiro de Aguiar, la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de la zona.

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Accidente en prácticas de conducción

El suceso tuvo lugar durante una sesión de formación en conducción, un contexto en el que, aunque se toman medidas de seguridad, los conductores noveles están más expuestos a situaciones de riesgo por su menor experiencia al volante.

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Las autoridades investigan ahora las circunstancias del accidente, en un nuevo siniestro mortal en carretera que vuelve a poner el foco en la seguridad vial, especialmente entre los conductores jóvenes y en fase de aprendizaje.