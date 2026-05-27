El joven ha criticado a través de un vídeo el mal estado de la vía y el alto precio por circular en ella

Confirmado por la DGT: la baliza V16 caduca y habrá que cambiarla con los años debido a uno de sus componentes clave

Compartir







Los conductores han tenido que afrontar este 2026 un nuevo incremento de tarifas en las autopistas de peaje en España. Una de los peajes más polémicos se encuentra en Asturias, en la autopista del Huerna (AP-66). El creador de contenido Senén Morán ha cargado en redes contra la concesionaria y la gestión de la infraestructura.

"Es una vergüenza y de ser unos impresentables, ¿cómo van a tener tan poca vergüenza de llevar recaudado casi 30 millones de euros?", denuncia el joven en el vídeo difundido en TikTok.

El influencer critica el elevado precio de circular por esa vía y el mal estado de la infraestructura, haciendo referencia a los últimos problemas en la autopista. La AP-66 ha estado marcada por un desprendimiento que obligó a habilitar un desvío provisional para mantener la circulación.

PUEDE INTERESARTE Cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la DGT confirma la novedad en las letras de los coches

En su último ejercicio, la vía habría alcanzado ingreso de unos 53 millones de euros, con beneficios cercanos a los siete millones, lo que mantiene una rentabilidad en torno al 13%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esos buenos resultados económicos contrastan con el malestar social generado entre los conductores que pasan por el peaje del Huerna sigue siendo uno de los polémicos del país por su alto coste.