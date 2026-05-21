La DGT anuncia la necesidad de actualizar las balizas de emergencia V-16 cuando se cumplen casi seis meses de su implantación

El fin del uso de la baliza V-16, en el aire: la DGT aclara si hay fecha para que su uso sea opcional

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La baliza de emergencia V-16 está a punto de cumplir sus primeros seis meses de vida en las guanteras de los vehículos españoles y, a pesar de este corto espacio de tiempo, los responsables de la DGT ya se plantean la necesidad de una renovación o reformulación. El dispositivo nació con una gran parte de la sociedad española en contra, algo que ha afectado a su éxito e implantación, pero desde Tráfico se reafirman en que “ha llegado para quedarse”, a pesar de que sigue siendo una gran desconocida para los conductores.

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Eficacia demostrada de la baliza V-16

A lo largo de los años previos a su implantación y durante su entrada en servicio, partidos políticos y redes sociales dudaron de su necesidad o plantearon la posibilidad de que podría afectar a la privacidad e intimidad de los usuarios. Pero a lo largo de estos meses ha demostrado su eficacia en miles de situaciones comprometidas en las carreteras españolas.

Este lunes, el director general de Tráfico, Pere Navarro sorprendía con el anuncio de una iniciativa de su departamento para dar "un nuevo impulso" a V-16 con el objetivo de extender su uso y normalización de cara a la "operación verano".

En dicho anuncio ha explicado el estancamiento que sufre este dispositivo cuyas ventas no acaban de dispararse a pesar de que es obligatorio su uso desde el 1 de enero de 2026.

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La DGT solo ve “ventajas” en esta baliza de emergencia conectada que cada día registra unas 2.500 activaciones en la red viaria española. Una situación que ha sido alabada por personas con discapacidad que se han dirigido por carta a Navarro para agradecerle su implantación: “no podía antes bajar del coche para colocar el triángulo".

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La tarjeta SIM, clave en la caducidad de la baliza V16

La oposición a la V-16 ha llegado incluso a Bruselas, que ante una denuncia del Partido Popular terminó descartando que vulnerase el derecho comunitario al tiempo que defendía la competencia española para establecer nuestras propias normas en materia de seguridad vial.

La comparecencia de Pere Navarro ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, ha dejado otra información relevante sobre la V-16 que, a pesar de ser un dato ya conocido, no por ellos ha dejado de sorprender.

Se trata de la caducidad de este dispositivo de emergencia vinculado a la vida útil de su tarjeta SIM integrada, lo que le concede la característica de “conectada”.

Navarro citaba en su comparecencia uno de los muchos memes que han rodeado a la V-16, recordando que “hace poco vi un meme que decía: 'No, pero es que la V-16 caduca', una afirmación que le llevó asegurar que “No caduca. Caduca a los 11 años, que es cuando acaba la SIM que lleva dentro. Con lo cual todo esto ha creado una cierta incertidumbre".

El requisito de vigencia de 12 años viene impuesto por la DGT como una exigencia dentro de las necesarias para autorizar su homologación. Según informa Xataka, medio especializado en tecnología, para cumplir esta obligación, los fabricantes utilizan SIM soldadas a la placa (sim‑on‑chip), imposibles de extraer sin destruir el dispositivo y diseñadas para soportar largos periodos de funcionamiento.

Estas tarjetas no funcionan como una SIM convencional. Las balizas se conectan a redes 4G y 5G mediante tecnología NB‑IoT, un sistema de muy bajo consumo que solo transmite unos pocos kilobytes cuando el dispositivo se activa.

Además, la SIM no tiene acceso a Internet ya que únicamente puede conectarse a la red privada del fabricante, gracias a un APN específico, lo que impide su uso en teléfonos móviles aunque pudiera extraerse físicamente.

Los operadores, por su parte, aplican controles para evitar usos indebidos. Las SIM destinadas a dispositivos IoT solo pueden operar en ese tipo de equipos y cualquier tráfico anómalo sería bloqueado. Se trata de restricciones que intentan garantizar que la conectividad incluida en el precio se utilice exclusivamente para su función de emergencia.