A partir de ahora se prioriza el uso de los carriles VAO para coches con dos o más ocupantes (incluido el conductor) con etiquetas cero, eco, C o B

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Durante años la única forma de circular legalmente yendo solo por los carriles VAO era tener la etiqueta ambiental Cero pegada en el parabrisas de nuestro coche eléctrico o híbrido enchufable. Solo así estaba permitido circular en solitario por estos carriles. Desde el 28 de enero de 2026, esa ventaja ha desaparecido, y los conductores que lo ignoren empezarán a notarlo en su cuenta bancaria.

El privilegio que acabó saturando el carril que debía aliviar

Hasta diciembre de 2025, los coches con etiqueta Cero podían circular por los carriles VAO aunque solo fuera ocupado por el conductor. La nueva regulación del tráfico de la DGT para 2026 elimina esta posibilidad excepto si la situación del tráfico lo permite. A partir de ahora se prioriza el uso de los carriles VAO para coches con dos o más ocupantes (incluido el conductor) con etiquetas cero, eco, C o B.

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Los datos que justifican el giro no dejan lugar a dudas. En los últimos años se ha constatado un incremento significativo de turismos, incluidos vehículos eléctricos ocupados por una sola persona, que ha derivado en retenciones recurrentes. Tanto es así que las intensidades medias en el carril VAO de la A-6 alcanzan valores de saturación. En 2025 ha aumentado un 10% respecto a 2019 en la calzada principal y un 22% en el carril bus-VAO, lo que se traduce en un 20% más de retenciones en la calzada principal y un 90% en el carril bus-VAO en comparación con 2019.

La presión para actuar llegó desde varios frentes, que al unísono denunciaban "una progresiva pérdida de eficacia de los carriles VAO que afecta directamente a la regularidad y puntualidad del servicio, desincentivando su uso y perjudicando a miles de usuarios diarios". Su presión fue fundamental para que Tráfico devolviera al carril Bus-VAO su función original.

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El marco legal: resolución publicada en el BOE

La DGT publicó en el Boletín Oficial del Estado del 14 de enero de 2026 una resolución que cambia las reglas de circulación en los carriles de alta ocupación. La nueva resolución establece que los etiqueta Cero y los vehículos ECO con un solo ocupante quedan equiparados en su acceso al carril VAO: solo podrán circular por él dependiendo de la situación del tráfico y de lo que indiquen los paneles luminosos de mensaje variable instalados en los accesos. La DGT detalla que esta medida estará activa hasta 2027, momento en que se revisará, pudiendo ser prorrogada.

La sanción por circular por el carril VAO con etiqueta Cero y un único ocupante cuando los paneles no lo autoricen asciende a 200 euros, la misma multa que se aplica a cualquier otro vehículo que incumpla las condiciones de acceso. La etiqueta medioambiental no atenúa la infracción. Eso sí, esta infracción no lleva aparejada pérdida de puntos en el carnet de conducir, y si se opta por el pago voluntario dentro del plazo establecido, la multa se reduce a la mitad, quedando en 100 euros.

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Tecnología que no se puede engañar con un maniquí

La novedad tecnológica más significativa va ligada a los controles de este nuevo carril. La DGT ha instalado el primer radar de ocupación en la A-2, en el acceso a Madrid desde Barajas. Cada radar cuenta con dos cámaras fijas sincronizadas: una al inicio del carril Bus-VAO y otra 50-100 metros más adelante, para asegurarse de que el vehículo sigue por el carril entre ambas cámaras. Los sistemas funcionan con energía solar y están conectados vía 5G: los datos se transmiten inmediatamente a centros de control, donde se analiza la imagen y, si se detecta una infracción, se genera una sanción automática identificando la matrícula del vehículo. No hay necesidad de presencia policial in situ para multar.

El sistema es además resistente a las trampas que se habían visto en la A-6. La DGT ha confirmado que el sistema del carril de la A-2 utiliza infrarrojos y cámaras de calor para detectar los pasajeros de un vehículo y que el sistema no pueda ser engañado con un maniquí, como ha ocurrido en ocasiones en la carretera A-6. Sevilla ha inaugurado ya su carril Bus-VAO en el acceso desde Mairena del Aljarafe, convirtiéndose en el tercero de Andalucía, e incorpora también equipos de lectura de matrícula y detección de ocupación.

La DGT resume así la filosofía del cambio: el espacio en carretera es limitado, y el coche compartido ha dejado de ser una opción para convertirse en la condición de acceso a la vía rápida.