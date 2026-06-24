El detalle al aparcar que puede convertir un despiste en una multa de hasta 80€

David Soriano 24 JUN 2026 - 06:45h.

Fallos al sacar ticket en el parquímetro o superar el tiempo máximo consecutivo en una misma plaza pueden ser infracciones sancionadas por las autoridades locales.

Recurrir una multa de aparcamiento: ¿cuándo hacerlo y cuáles son los plazos?

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Conducir correctamente, como se nos muestra en los exámenes del carné, no solamente implica circular, sino que el estacionamiento es otro aspecto fundamental al que debemos enfrentarnos conociendo todas las limitaciones que marcan las diferentes normativas municipales en materia de estacionamiento, que son las que gestionan cómo se va a ocupar por parte de los vehículos su suelo público destinado a tal efecto. Hay ciertas infracciones que tenemos muy en mente, como aparcar en la acera, en vados o en plazas especiales reservadas para personas con movilidad reducida, pero hay otras infracciones que no muestran mala fe, sino que se suelen cometer por puro despiste.

Tiempo máximo de estacionamiento en la vía pública

Uno podría pensar que, una vez que deja estacionado el vehículo en la vía pública, ahí se puede quedar durante meses siempre que tenga todo su papeleo en orden, incluyendo especialmente el seguro en vigor. Sin embargo, aunque sea poco conocido, muchas de las ordenanzas municipales de nuestro país reflejan un tiempo máximo de estacionamiento en suelo público.

Tomemos como ejemplo el Ayuntamiento de Madrid. La capital establece en su marco normativo lo siguiente: un vehículo solamente podría permanecer en la misma plaza de aparcamiento durante un máximo de cinco días hábiles consecutivos (de lunes a viernes). Es decir, si dejas tu vehículo en una misma plaza durante un plazo superior al marcado, para el que no se cuentan sábados, domingos o festivos, podrías ser sancionado por la Policía Municipal o los Agentes de Movilidad encargados.

Este despiste, especialmente factible para aquellos que solamente usan su vehículo de forma ocasional y no a diario, puede suponer una sanción económica al exceder los límites de estacionamiento. Incluso, en el peor de los casos, podría llegar a ser llevado al depósito municipal para liberar dicha plaza de aparcamiento en la vía pública. Por lo general, resulta en la práctica demasiado complicado el hecho de llevar la cuenta de los días que un mismo vehículo ha estado en un sitio concreto, por lo que no se suelen poner tantas multas por este motivo como se debería si se aplicara a rajatabla la norma.

En el caso de que seas objeto de esta sanción, tu despiste será catalogado como infracción leve y lleva aparejada una sanción económica de 80 euros, que con pronto pago pueden quedarse únicamente en 40. Hay que tener en cuenta que el límite de los 5 días consecutivos es el que se aplica de forma general, pero este puede ser todavía más limitado en el caso de ciertas zonas específicas donde se requiere de una mayor disponibilidad y rotación de las plazas de aparcamiento, como sucede cerca de espacios públicos o zonas verdes, aunque generalmente para ese motivo suelen ser lugares con zonas de estacionamiento regulado.

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Olvidarse del parquímetro sale caro

Hablando de zona SER, ORA o como se llame en tu localidad, hay ciertos despistes relacionados con los parquímetros que pueden acabar en sanción económica si no hemos cumplido escrupulosamente con el procedimiento marcado. El primero de ellos es el más evidente, cuando sacamos un tique de aparcamiento (o lo hacemos digitalmente), este tiene una hora de finalización. El personal encargado de la supervisión de estas plazas verdes o azules dan un poco de tregua cuando se ha superado el tiempo, pero, pasado ese periodo, procederán a multarnos. Si solamente te has pasado unos pocos minutos, podrías cancelar la multa con unos pocos euros, pero si se te ha ido el santo al cielo y el tiempo excedido es elevado, la cuantía puede llegar a los 80 o 90 euros.

Superar el tiempo máximo permitido no es el único despiste en las zonas de aparcamiento con control horario. Estas suelen dividirse por colores: verdes para aquellos lugares donde pueden aparcar residentes y azules para el resto (además de algunas zonas especiales como las sanitarias). Cada una de ellas tiene un tiempo máximo que puedes aparcar en ellas, así que hay que tener cuidado al pagar de elegir bien el tipo de plaza que has ocupado. Equivocarse es prácticamente lo mismo que no tener tique, que también se suele sancionar con unos 90 euros, aunque puede variar dependiendo del municipio.

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Además de la división por colores, las zonas de estacionamiento regulado también se dividen en barrios en los que se aplica este control horario. Sacar un tique de aparcamiento solamente nos permite aparcar en un barrio concreto, así que hay que ser especialmente cautelosos en aquellas zonas limítrofes entre barrios en las que literalmente cada lado de la calzada puede pertenecer a uno u otro. Como en el caso anterior, si hemos sacado por despiste un tique para la zona que no es, por muy cercana que esté a la que realmente hemos aparcado, se considerará un tique inválido y una infracción lista para ser multada.