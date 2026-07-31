Agencia EFE 31 JUL 2026 - 11:07h.

En los próximos días confluirán quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana

La DGT ha puesto en marcha este viernes y hasta el domingo el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026

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Arranca el primer fin de semana del mes de agosto y también las vacaciones de muchos españoles. Se espera una gran cantidad de desplazamientos en uno de los días más complicados del verano, no solo por carreteras, también en aeropuertos y estaciones de tren.

En los próximos días, confluirán en las carreteras quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana. Además, continuará la afluencia de vehículos portugueses y magrebíes, estos últimos hacia zonas de embarque.

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El coche, el medio de transporte más utilizado

Se trata de un periodo en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Es por ello por lo que se ha puesto en marcha este viernes y hasta el domingo el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026.

Tráfico ha diseñado itinerarios alternativos para evitar circular por la zona centro, que es la que más tráfico soporta, y aunque tiene todo preparado para que los desplazamientos se realicen de forma fluida y segura, recuerda que necesita de la responsabilidad de todos los usuarios.

Durante todo agosto, el mes del año con mayor movilidad, se esperan 54,5 millones de viajes de largo recorrido, informa la DGT. Un verano en el que, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.

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Se espera una gran afluencia de viajeros en aeropuertos y trenes en una jornada marcada por la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario que afecta tanto a los trenes de Cercanías, como a los de Media Distancia.

Aún así, cada año se observan menos diferencias en la cantidad desplazamientos que se realizan entre los meses de julio y agosto: un 36 % de los españoles eligen el octavo mes del año para desplazarse, mientras que el 33 % disfrutan de sus vacaciones en julio.