Las carreteras por las que los españoles pagarán más este verano

Las subidas de peaje aprobadas para 2026 ya están en vigor desde el 1 de enero. Quienes viajen este verano por la autopista gallega AP-9, por el corredor mediterráneo o hacia Asturias notarán el incremento en el bolsillo

¿Cuáles son las peores autopistas y autovías de España?

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó a finales de diciembre de 2025 la actualización de tarifas para todas las autopistas estatales con peaje, tanto las que gestiona directamente el Estado a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) como las concesionadas a operadores privados. Las diferencias entre unas y otras son significativas: las concesiones privadas suben entre un 3,64% y un 4,68%, mientras que las vías de titularidad estatal aplican un incremento más moderado del 2%. Y hay una excepción notable: la AP-7 Circunvalación de Alicante, que pasa a ser de uso completamente gratuito.

Las que más suben

El incremento más elevado, un 4,68%, se aplica a tres autopistas que concentran parte importante del tráfico de vacaciones. La primera es la AP-9, la gran arteria de Galicia que conecta Ferrol con Tui atravesando A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo. Recorrer el trayecto completo entre Ferrol y Tui supone ya más de 28 euros. El tramo entre A Coruña y Vigo, uno de los más frecuentados, pasa a costar 21,40 euros en 2026, frente a los 20,45 euros de 2025. El trayecto Vigo-Ferrol asciende a 24,55 euros. La AP-9 es además la autopista de peaje más larga en uso continuado de España y una de las principales vías de acceso al norte gallego durante el verano.

El segundo tramo con el incremento máximo es la AP-46, en el tramo de Alto de las Pedrizas a Málaga, una de las vías clave para acceder a la Costa del Sol. Y el tercero es la AP-7 en su tramo entre Alicante y Cartagena, el corredor mediterráneo sur que conecta la provincia de Alicante con la Región de Murcia.

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Las que suben un 3,64%

El grueso de autopistas de concesión privada aplica un incremento del 3,64%. Entre ellas están algunas de las más utilizadas en los desplazamientos veraniegos hacia el norte y el noroeste de España.

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La AP-6, que conecta Villalba (Madrid) con Adanero (Ávila) y es la puerta de entrada al noroeste desde la capital, cuesta ya 15,70 euros para turismos en su recorrido completo. Las autopistas AP-51 y AP-61, que completan el eje Madrid-Ávila y Madrid-Segovia respectivamente, suben en el mismo porcentaje. La AP-66, que une Asturias con León y es imprescindible para quien viaja hacia la costa cantábrica desde la Meseta, supera ya los 16 euros. Combinando los peajes de AP-66 con los del tramo asturiano correspondiente, el trayecto en coche entre Asturias y Madrid es ahora más de 1,15 euros más caro que en 2025.

En el corredor mediterráneo, la AP-7 entre Málaga y Guadiaro y la AP-53 entre Ourense y Santiago también aplican el 3,64%. La AP-68, que une Bilbao con Zaragoza y es la vía principal entre el País Vasco y el nordeste peninsular, sube igualmente en ese porcentaje. Y la AP-71 y la AP-46, en sus otros tramos, se suman a la misma franja de incremento.

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Las autopistas estatales

Las vías que gestiona directamente el Estado a través de la SEITT aplican un incremento del 2%, que se ha establecido como techo anual hasta 2032. Esto afecta a las radiales de Madrid, R-2, R-3, R-5 y R-4, a la M-12 que da acceso al aeropuerto de Barajas, a la AP-36 entre Ocaña y La Roda, a la AP-41 entre Madrid y Toledo, y a la AP-7 en el tramo Cartagena-Vera.

Estas vías tienen una compensación que las distingue del resto: mantienen la gratuidad total en el horario nocturno comprendido entre las 00:00 y las 06:00 horas durante todos los días del año. Quien tenga flexibilidad horaria puede aprovechar esa franja para evitar el peaje en su totalidad.

Las cifras de 2026 habrían sido peores sin la subvención del Gobierno. El Ministerio estimó que sin ese aporte de 15 millones de euros, los incrementos en las concesiones privadas habrían oscilado entre el 4,72% y el 5,86% en lugar del 3,64%-4,68% efectivo. Entre 2023 y 2025, el Estado destinó más de 73 millones de euros a contener las subidas de peaje. Esa subvención se está retirando de forma gradual, lo que explica en parte la tendencia alcista sostenida.

El calendario confirmado en el BOE es claro: para los usuarios de las vías estatales, las subidas anuales del 2% están programadas hasta 2032 sin excepciones. Para los usuarios de las autopistas en concesión privada, las actualizaciones seguirán vinculadas al IPC. En el mapa de los viajes de verano de 2026, pagar más en la autopista es ya una certeza, no una posibilidad.