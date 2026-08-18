La versión exclusiva del Ferrari Luce, el primer vehículo 100 % eléctrico de la marca, se ha convertido en el vehículo más caro jamás vendido en una puja

El dinero de la venta del primer chasis de producción del programa Luce irá destinado a la Fundación Ferrari

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El primer coche eléctrico de la marca Ferrari ha sido vendido en una subasta benéfica en Monterey, California, Estados Unidos, por un precio de 40 millones de dólares (34,5 millones de euros). Se trata de una versión exclusiva del Ferrari Luce que ya se ha convertido en el vehículo más caro jamás vendido en una puja.

Denominado como Chassis 0, se trata del primer chasis de producción del programa Luce. El vehículo alcanza una velocidad máxima de más de 310 km por hora y llega a los 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos. Además, es totalmente personalizable, pues se creó utilizando el programa Tailor Made que permite a cada usuario a diseñar el vehículo a su medida.

Según ha explicado la marca, el coche cuenta con un acabado Madreperla semibrillante, un color creado únicamente para este automóvil, y un interior en cuero metálico Le Mans de color Perla. Los elementos secundarios del vehículo cuentan con un diseño de color Grigio Corvara.

Una venta a precio de récord

La venta se ha producido durante la subasta benéfica de Sotheby's, celebrada durante la Monterey Car Week en California y ha superado el récord del año pasado en esta misma puja, cuando el Daytona SP3 personalizado de Ferrari se vendió por 26 millones de dólares.

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El dinero de la venta irá destinado a la Fundación Ferrari, una organización benéfica que apoya iniciativas educativas de la compañía con sede en Maranello, Italia.