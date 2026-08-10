El mercado del coche usado cambia de tendencia: los modelos que más se revalorizan en 2026

Los coches que más se revalorizan no son necesariamente los más nuevos ni los más caros, sino los híbridos fiables

Algunos coches están perdiendo valor más rápido que nunca en el mercado de segunda mano

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Durante años, el coche usado fue el refugio lógico para quien no quería, o no podía, pagar los precios del vehículo nuevo. Bastaba con aceptar más kilómetros, algún año de más y menos equipamiento para encontrar una diferencia sustancial en el precio. En 2026, sin embargo, el mercado se está volviendo más incómodo de entender, ya que el precio medio baja, pero no todos los coches bajan. Algunos segmentos se enfrían, pero otros se tensan. Y ahí aparece la verdadera clave para el comprador: la revalorización ya no está en “cualquier usado”, sino en modelos concretos, edades concretas y tecnologías que han empezado a concentrar demanda.

La fotografía general parece, de entrada, favorable para quien compra. El precio medio del vehículo de ocasión en España se situó en mayo de 2026 en 17.009 euros, mínimos desde enero de 2024, con una caída interanual del 3,6%. Pero esa media es engañosa si se mira el mercado con lupa, ya que los vehículos de entre uno y tres años subieron un 5,45% interanual, hasta los 29.665 euros, mientras que los seminuevos de menos de un año bajaron un 6,03%.

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No sube todo: sube lo que escasea o rota rápido

El cambio de tendencia está precisamente ahí. El coche usado ya no se mueve como un bloque homogéneo. En el primer semestre de 2026, el mercado de turismos y todoterrenos de ocasión superó el millón de unidades, con 1.091.218 operaciones, un 1,9% más que en el mismo periodo del año anterior. En junio, además, las ventas de usados de entre tres y cinco años crecieron más de un 17%, impulsando buena parte del mercado.

Esa franja es especialmente sensible porque combina tres factores: aún no son coches viejos, suelen tener un precio más razonable que un kilómetro cero y, en muchos casos, proceden de flotas, renting o alquiladoras. Las operaciones con turismos usados procedentes de rent a car subieron un 15,5% hasta junio y que los seminuevos de menos de un año acumularon un aumento del 15,7%.

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Por combustible, el contraste es todavía más claro. El diésel de ocasión fue el que más cayó en mayo, con un descenso interanual del 9,71% en su precio medio de oferta, hasta los 13.132 euros; la gasolina bajó un 3,12%, hasta los 16.097 euros. En cambio, los eléctricos e híbridos de ocasión subieron un 3,35% interanual, hasta los 30.681 euros, y la intención de compra de eléctricos usados creció un 28%.

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Toyota, Sandero y los compactos que se venden solos

Si se baja del tipo de motor al nombre del modelo, aparecen varios ganadores claros por velocidad de venta. En España, Toyota ocupó cuatro de las cinco primeras posiciones entre los usados de dos a cuatro años que más rápido se vendieron en enero: el Corolla lideró, con 63 unidades movidas en una media de 42,3 días; después aparecieron el Toyota C-HR, el Toyota Yaris, el Peugeot 5008 y el Toyota Yaris Cross.

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No es casualidad. Los híbridos completos son, además, los que mejor retienen valor en los datos europeos: en mayo, los HEV conservaron el mayor valor comercial, con un 50,2%, por delante de gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos puros. Eso coloca a la familia híbrida de Toyota en una posición especialmente fuerte: no solo se busca electrificación, sino una electrificación sencilla, conocida y sin dependencia diaria del enchufe.

El segundo grupo lo forman los modelos generalistas de alta demanda. El Dacia Sandero como el coche con mejor rotación en España, con una media de 42,4 días, seguido del Volkswagen T-Roc, con 51,2 días, y del Toyota Corolla, con 53,5 días. En paralelo, coches.net sitúa al Volkswagen Golf como el coche usado más buscado en España, seguido por BMW Serie 3, Mercedes Clase C, Seat Ibiza, Audi A3, Seat León y varios Mercedes.

La paradoja de 2026 es que el eléctrico usado gana volumen, pero no siempre valor residual. GANVAM cifra en el primer semestre una subida del 45,3% en las ventas de eléctricos puros de ocasión y del 49% en híbridos enchufables usados. Sin embargo, todavía se sitúa a los eléctricos puros como la tecnología con menor valor residual relativo, pese a una mejora mensual de 0,8 puntos.

Así que los coches que más se revalorizan no son necesariamente los más nuevos ni los más caros. En 2026, el mercado premia al híbrido fiable, al usado joven, al modelo de rotación rápida y al coche generalista que todo el mundo entiende. Corolla, C-HR, Yaris, Yaris Cross, Sandero, T-Roc y Golf no son una casualidad: son la nueva moneda fuerte del mercado de ocasión.