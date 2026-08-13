Hasta 4.500 euros para comprarse un coche eléctrico de segunda mano en 2026: cómo funciona el Programa Auto+

Una ayuda que puede alcanzar los 4.500 euros por unidad para particulares y los 6.000 euros para autónomos y pymes

Algunas comunidades ofrecen ya ayudas para comprar bicicletas eléctricas: cubren parte del coste si se cumplen ciertos requisitos

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Uno de los desconocimientos más costosos del panorama automovilístico español de 2026 tiene nombre propio: el nuevo Programa Auto+. Aprobado por el Real Decreto-ley 7/2026 y dotado con 400 millones de euros, sustituye desde el 1 de enero al veterano Plan MOVES III como la principal vía de ayudas públicas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados. Aunque se ha vinculado casi exclusivamente a los coches nuevos, el programa admite explícitamente los eléctricos de segunda mano recientes, con una ayuda que puede alcanzar los 4.500 euros por unidad para particulares y los 6.000 euros para autónomos y pymes.

En un mercado en el que un usuario medio compra el segundo o tercer coche de su vida por debajo de los 25.000 euros, la cifra es probablemente el ahorro público más generoso al que puede optar hoy alguien que renueve su vehículo doméstico. Tanto es así que se trata del mayor porcentaje de ayuda a los vehículos eléctricos puros, económicos y con proceso de fabricación en la Unión Europea.

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¿Qué coches de segunda mano son elegibles?

La condición fundamental que separa un seminuevo elegible de uno que no lo es tiene fecha exacta, la de su primera matriculación. Esta debe ser posterior al 1 de enero de 2025. Esto acota el universo elegible a los vehículos de kilómetro 0, seminuevos de flota, unidades de demostración y renting de corta duración. Los coches con más de un año largo de vida quedan, por tanto, fuera del programa.

Los requisitos adicionales son estrictos y no admiten interpretación:

La compra debe realizarse a través de un concesionario o punto de venta oficial. Las operaciones entre particulares están excluidas.

oficial. Las operaciones entre particulares están excluidas. El precio de factura , sin impuestos, no puede superar los 45.000 euros para turismos.

, sin impuestos, no puede superar los 45.000 euros para turismos. El vehículo debe llevar la etiqueta CERO: eléctricos puros, eléctricos de autonomía extendida, híbridos enchufables o pila de combustible.

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Cómo se calcula la ayuda: la fórmula EEE

A diferencia del antiguo MOVES III, que asignaba cifras fijas y bonificaba el achatarramiento de un coche antiguo, el Programa Auto+ desliga completamente la ayuda de esa condición. Su lógica de cálculo, denominada fórmula EEE, mide tres criterios acumulables sobre el importe máximo de la categoría.

Eléctrico (E1) : Los vehículos 100% eléctricos puros (BEV) y los de pila de combustible (FCEV) reciben el 50% del importe máximo. Los híbridos enchufables (PHEV) y los eléctricos de autonomía extendida se quedan en el 25%.

: Los vehículos 100% eléctricos puros (BEV) y los de pila de combustible (FCEV) reciben el 50% del importe máximo. Los híbridos enchufables (PHEV) y los eléctricos de autonomía extendida se quedan en el 25%. Económico (E2) : Si el precio del turismo es igual o inferior a 35.000 euros sin impuestos, se suma un 25% adicional. Si supera esa cifra hasta el techo de 45.000 euros, se añade solo un 15%.

: Si el precio del turismo es igual o inferior a 35.000 euros sin impuestos, se suma un 25% adicional. Si supera esa cifra hasta el techo de 45.000 euros, se añade solo un 15%. Europeo (E3): Los vehículos con producción o ensamblaje europeo obtienen un tramo adicional variable.

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Así, para acceder al tramo máximo de 4.500 euros por particular, el coche debe ser eléctrico puro, costar menos de 35.000 euros y estar fabricado en la Unión Europea. A esto hay que añadir que el concesionario puede aportar, de forma opcional, hasta 1.000 euros de descuento adicional en factura.

Aunque el Real Decreto-ley 7/2026 ya está en vigor y las compras realizadas desde el 1 de enero de 2026 son elegibles con carácter retroactivo, la convocatoria oficial con el portal de solicitudes aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. La gestión, cuando se abra, se hará a través del concesionario o del propio comprador vía IDAE. Y el cobro llegará al beneficiario en un plazo de dos meses desde la compra, muy inferior al año que llegaba a tardar el MOVES III.

Hasta 3.000 euros extra como deducción del IRPF

Aquí está la clave que casi nadie combina: la ayuda directa del Programa Auto+ es compatible con la deducción del 15% del IRPF por la compra de un vehículo electrificado, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta deducción del IRPF puede alcanzar hasta 3.000 euros y se calcula sobre la base imponible una vez descontada la ayuda del Auto+. Combinando ambas, el ahorro efectivo total para un particular que compre un eléctrico seminuevo en las condiciones óptimas puede acercarse a los 7.500 euros.

¿Qué convocatorias autonómicas se suman?

Al paraguas estatal se le añade la capa autonómica. La Comunidad de Madrid mantiene vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 unas ayudas de entre 1.000 y 2.000 euros para adquirir vehículos eléctricos con achatarramiento de un coche antiguo. Otras comunidades, como Cataluña, Galicia o Andalucía, tienen líneas propias en distintas fases de tramitación. La regla general es que las ayudas autonómicas son compatibles con la estatal si la suma total no supera el coste real de la operación.