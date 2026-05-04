Alberto Rosa 04 MAY 2026 - 18:47h.

La Dirección General de Tráfico introduce nuevos cambios en el carné de conducir que afecta a los que cumplen 65 años

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El carné de conducir es ese documento imprescindible junto al DNI para muchas personas. Además de permitir el desplazamiento y la posibilidad de viajar en vehículo propio, es la herramienta de trabajo para numerosos profesionales. A pesar su uso cotidiano, no todos conocen las sanciones que acarrea perderlo o llevarlo caducado.

Conducir con el permiso fuera de fecha supone una sanción de 200 euros y es considerado un delito grave, aunque no conlleva pérdida de puntos. La normativa deja claro que el permiso debe ser válido y estar vigente.

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En España, el carné de conducir tipo B se renueva cada 10 años hasta los 65 años. Si bien no existe una edad límite para dejar el volante, la Dirección General de Tráfico insiste en que la capacidad de seguir al volante dependerá del estado sensorial, físico y cognitivo del conductor.

Renovación con más frecuencia

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial, la DGT reduce a partir de este 2026 la vigencia del carné a partir de los 65 años y se eliminan las tasas de renovación para mayores de 70. Esta medida afecta directamente a quienes cumplen este año 65 o más, es decir, a los nacidos entre 1956 y 1961. A partir de esta edad, el permiso pasa de tener la vigencia de 10 años a renovarse cada cinco años en el caso de los carnés habituales (AM, A1, A2, A y B).

Para los permisos profesionales, conductores de camión o autobús, el plazo es aún más corto y deberán renovar su permiso de conducción cada tres años. El objetivo de la DGT es claro con esta nueva medida: aumenta el control médico y detectar a tiempo posibles problemas de visión, reflejos, audición o capacidad cognitiva que puedan afectar a la conducción.

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El otro cambio relevante que entra este 2026 en el carné de conducir afecta a los que cumplen 70 años. Estos conductores quedan exentos de pagar las tasas de renovación del permiso de conducir, es decir, no tendrán que abonar el coste administrativo del trámite. El reconocimiento médico obligatorio si que seguirá corriendo a cargo del conductor.

Sin límites de edad

La DGT deja claro que la edad no excluye automáticamente a nadie de conducir. Solo deben dejar el volante quienes:

No superen el reconocimiento médico obligatorio

Presenten limitaciones incompatibles con una conducción segura

Tengan el permiso retirado por una resolución administrativa o judicial

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Los conocidos tests psicotécnicos seguirán siendo el filtro principal. Con ellos se evalúan las capacidades como la visión, la coordinación, los reflejos o el estado cognitivo. Mientras el conductor supere estas pruebas podrá seguir renovando su permiso sin limite de edad.

Cómo se renueva el carné de conducir

Para renovar el carné de conducir es necesario acudir a uno de los centros de reconocimiento autorizados, que se encargan de todo el proceso. El conductor no necesita acudir a Tráfico, ya que el propio centro envía la documentación y los resultados a la DGT. En el caso de mayores de 70, el trámite puede hacerse sin necesidad de pedir cita previa, lo que agiliza el proceso.

En conclusión, para los conductores que cumplen 65 años en 1961 tendrán que renovar su carné cada cinco años. Los que cumplen 70 no pagarán tasas de renovación, aunque sí el reconocimiento médico. Para el resto de conductores no hay cambios inmediatos, pero sí hay una tendencia de más control, más revisiones y mayor vigilancia sobre las capacidades al volante.