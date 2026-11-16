El coche más fiable no tiene permitida su venta en Europa

Un modelo de segunda mano está subiendo de precio más rápido que el resto y cada vez dura menos a la venta

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El Lexus IS es el coche más fiable del mundo. La conclusión no es una opinión sino el resultado oficial del Vehicle Dependability Study 2026 que se publicó el pasado julio, tras encuestar a más de 33.000 propietarios de vehículos matriculados en 2023 sobre los problemas mecánicos, electrónicos y de software experimentados durante los tres primeros años de uso real. El modelo japonés de la división premium de Toyota alcanzó la primera posición individual con la puntuación agregada más baja del ranking, medida en el índice PP100 (problemas por cada cien vehículos). La marca Lexus encadena cuatro años consecutivos en el primer puesto entre fabricantes con 151 PP100, seguida por Buick, Mini, Cadillac y Chevrolet.

Por qué el Lexus IS aguanta lo que otros no

La receta de éxito de estel modelo combina tres decisiones de ingeniería estables desde hace más de una década.

M otor V6 atmosférico, sin turbocompresor, que trabaja habitualmente por debajo de sus límites de par y potencia y sufre menor desgaste térmico y mecánico que los propulsores turbo modernos.

sin turbocompresor, que trabaja habitualmente por debajo de sus límites de par y potencia y sufre menor desgaste térmico y mecánico que los propulsores turbo modernos. Transmisión automática convencional de convertidor de par con ocho relaciones, tecnología madura que Lexus ha perfeccionado durante generaciones sin arriesgar en formatos experimentales como las cajas de doble embrague o los variadores continuos CVT, ambos con tasas de avería más elevadas.

de convertidor de par con ocho relaciones, tecnología madura que Lexus ha perfeccionado durante generaciones sin arriesgar en formatos experimentales como las cajas de doble embrague o los variadores continuos CVT, ambos con tasas de avería más elevadas. Arquitectura eléctrica y electrónica más conservadora que la de sus rivales premium europeos, con menos software crítico y menos puntos de fallo en el infotenimiento.

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El propio estudio J.D. Power identifica software, conectividad e infoentretenimiento como los tres capítulos donde más problemas se reportan actualmente en el conjunto del parque, muy por encima de los tradicionales fallos de motor y transmisión. Precisamente ahí el Lexus IS acumula ventaja frente al BMW Serie 3, el Mercedes Clase C y el Audi A4, que apostaron por sistemas más avanzados pero también más propensos a fallos de software.

Otros grandes estudios que coinciden

El resultado no es aislado. Los cuatro grandes estudios internacionales de fiabilidad convergen desde hace años en un mismo patrón. El Consumer Reports Annual Auto Reliability Rankings 2026 corona a Toyota como marca más fiable y sitúa al Toyota Crown en primera posición individual con 99 puntos sobre 100, seguido del Honda Accord con 96 y con el propio Lexus IS en séptimo lugar con 84 puntos. El TÜV Report alemán, basado en las inspecciones técnicas obligatorias, mantiene sistemáticamente a las marcas japonesas en cabeza. Y el informe anual de fiabilidad de la OCU 2026 coloca a Lexus en primer lugar con 93 puntos sobre 100, seguido de Toyota, Suzuki y Subaru empatados con 91.

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Siete de las diez marcas más fiables del ranking Consumer Reports 2026 tienen matriz asiática. Ninguna marca europea tradicional aparece entre las cuatro primeras posiciones en ninguno de los estudios citados.

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La discrepancia entre los dos rankings principales, con Toyota Crown ganando en fiabilidad estimada de Consumer Reports, y Lexus IS ganando en fiabilidad real de J.D. Power tras tres años, refleja perspectivas complementarias del mismo fenómeno. Toyota lidera cuando se mide la fiabilidad esperada de modelos actuales. Lexus lidera cuando se mide qué vehículo acumula menos problemas reales tras varios años de uso en manos del propietario.

Para aquel que busque referencias probadas de baja frecuencia de taller durante la próxima década, la respuesta convergente apunta a cinco modelos concretos: Lexus IS, Lexus UX, Toyota Crown, Toyota RAV4 y Honda Accord. Perfiles distintos, precios variados, pero todos con la misma característica contrastada por miles de propietarios reales.