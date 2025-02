Frío o calor: ¿Qué es mejor aplicar para cada tipo de dolor?

Seguro que alguna vez te has preguntado qué es mejor cuando sufres un golpe o un dolor muscular intenso: ¿aplicar frío o calor? No siempre está claro cuál es la mejor opción en cada caso, y elegir mal podría hacer que el dolor dure más de lo necesario. Aunque ambos tratamientos son efectivos, la clave está en saber cuándo usar cada uno. Y es que no todas las inflamaciones son iguales ni se tratan de la misma manera. Los expertos del Hospital Universitario Quirón Salud explican que mientras el frío ayuda a reducir la inflamación tras un traumatismo y aliviar el dolor, el calor es el mejor aliado cuando la inflamación no se debe a un golpe.