Tener claro lo que quieres es importante, también saber pedirlo de la manera adecuada para conseguirlo

MadridUna buena experiencia en un restaurante depende de muchos factores. Es necesario que la comida sea de calidad y que el menú sea variado y tenga opciones atractivas, pero el ambiente es también esencial. Que la iluminación sea adecuada, la temperatura agradable, no sea demasiado ruidoso y permita charlar tranquilamente… pero también es esencial que la mesa sea de nuestro gusto.

Una mesa demasiado pequeña, en la que apenas podamos cortar la comida porque nos chocamos con el resto de comensales, o que sea demasiado grande y eso haga casi imposible que podamos hablar a gusto. Si la mesa está coja puede que acabemos un poco molestos, también si se encuentra en un lugar que no nos parece el mejor, como demasiado pegada a la pared, en medio del camino de los camareros o de otros comensales cuando tienen que ir al baño.

Escoger la mesa perfecta es todo un arte, no siempre es sencillo, pero hay algunos trucos que podemos poner en práctica para conseguir la mejor mesa y no quedar como un pesado en el proceso.

Cómo escoger la mejor mesa en un restaurante

Si tienes claro qué mesa es la mejor y no estás dispuesto a pasar una mala experiencia solo por no estar sentado en ella, hay algunos consejos que puedes seguir para que eso no suceda:

Lo más importante en estos casos es reservar y hacerlo con tiempo . Si lo haces en el último momento es probable que te corresponda la mesa que queda disponible, si lo haces con tiempo será más sencillo que puedas escoger dónde quieres sentarte.

. Si lo haces en el último momento es probable que te corresponda la mesa que queda disponible, si lo haces con tiempo será más sencillo que puedas escoger dónde quieres sentarte. Cada vez es más sencillo reservar a través de aplicaciones, pero no es mala idea llamar por teléfono si tienes una petición concreta, de este modo podrás explicar lo que consideres necesario.

si tienes una petición concreta, de este modo podrás explicar lo que consideres necesario. La educación es la mejor herramienta que puedes emplear, no olvides que estás haciendo una petición, no es una exigencia y el restaurante no tiene por qué concederte tus deseos solo porque los pidas con tiempo. Si hay una persona encargada de distribuir las mesas y la quieres de tu parte, lo mejor es que le trates con educación.

que puedes emplear, no olvides que estás haciendo una petición, no es una exigencia y el restaurante no tiene por qué concederte tus deseos solo porque los pidas con tiempo. Si hay una persona encargada de distribuir las mesas y la quieres de tu parte, lo mejor es que le trates con educación. Una vez que lo tenemos todo confirmado, no es mala idea llamar de nuevo unos días antes para confirmar que el plan sigue en marcha, que nuestra mesa sigue siendo nuestra. Al fin y al cabo, si la reserva está hecha con tanto tiempo, pueden haber surgido circunstancias que escapen a nuestro control y no es lo que queremos.

que el plan sigue en marcha, que nuestra mesa sigue siendo nuestra. Al fin y al cabo, si la reserva está hecha con tanto tiempo, pueden haber surgido circunstancias que escapen a nuestro control y no es lo que queremos. El último de los tips, aunque no por ello menos importante, es llegar a tiempo. Hemos querido reservar una mesa concreta, hemos llamado y lo hemos confirmado, lo ideal es que estemos allí a la hora pautada, porque de otra manera pueden pensar que no se va a acudir y darle la mesa a otra persona o grupo. Llegar puntual es una muestra de cortesía, pero también de respeto para quienes están cumpliendo con nuestras peticiones.

Un plan infalible que logrará que la hora de la comida o de la cena sea tan perfecta como esperamos.