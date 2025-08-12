La playa más peligrosa del mundo ha sido escenario de 'Juegos de Tronos' y ser encuentra en Islandia

Reynisfjara, en la costa sur de Islandia, es una espectacular playa de arena negra famosa por su belleza y su peligrosidad

Las 8 playas más peligrosas del mundo: una de ellas está en Portugal

A unos 180 kilómetros de Reikiavik, en la costa sur de Islandia y junto a un pequeño pueblo pesquero, se encuentra Reynisfjara, considerada una de las playas de arena negra más impresionantes del planeta. Su paisaje, marcado por olas salvajes y formaciones de basalto que emergen del mar, atrae a miles de visitantes cada año, pero también esconde riesgos que la convierten en un lugar tan fascinante como peligroso.

Junto a Reynisfjara se encuentra la playa de Dyrhólaey, otra joya natural de Islandia que comparte la característica arena negra volcánica. Ambas playas están muy cerca de la pintoresca localidad de Vík y forman parte de las paradas obligatorias en cualquier ruta por la costa sur de la isla. El acceso desde Reikiavik es sencillo, tomando la Ruta 1, que conecta la capital con estos impresionantes paisajes en unas dos horas y media de viaje.

Uno de sus mayores atractivos son las imponentes formaciones rocosas que emergen del mar, conocidas como Reynisdrangar. Según las leyendas del folclore islandés, estas columnas de basalto no siempre fueron piedras, sino trolls que intentaban arrastrar barcos desde el océano hasta la costa. Sin embargo, al salir demasiado tarde en la noche, fueron sorprendidos por la luz del amanecer, que los convirtió en piedra para siempre.

Si planeas visitar Reynisfjara, es fundamental extremar las precauciones al acercarte al mar. El baño está completamente prohibido debido al alto riesgo que representan sus aguas. Además, se recomienda a los visitantes no darle nunca la espalda a las olas y mantener una distancia mínima de 30 metros de la orilla. Esta playa es conocida por sus olas inesperadas, llamadas sneaker waves, que pueden aparecer incluso en días aparentemente calmados.

Reynisfjara es un lugar icónico que muchos presumen haber visitado, ya que aparece en la séptima temporada de Juego de Tronos. Pero su presencia en la pantalla no termina ahí; esta espectacular playa también ha servido de escenario para películas como Noé (2014) y Star Trek: En la oscuridad (2013).