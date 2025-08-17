Esta práctica, aunque extendida, vulnera principios básicos de privacidad y puede conllevar riesgos innecesarios
Con la llegada del verano, muchas personas empiezan a planificar sus vacaciones y reservar alojamientos en diferentes puntos del país. Es habitual que al llegar al hotel, albergue o apartamento turístico, el personal solicite documentación como el DNI o el pasaporte para realizar el registro de entrada.
Sin embargo, lo que muchos viajeros desconocen es que, según la Agencia Española de Protección de Datos, los hoteles no tienen permiso para fotocopiar tu DNI o pasaporte. Esta práctica, aunque extendida, vulnera principios básicos de privacidad y puede conllevar riesgos innecesarios para la seguridad de tus datos personales.
Qué dice la normativa vigente sobre la identificación
El Real Decreto 933/2021, que regula el nuevo registro de viajeros, establece claramente qué datos deben recopilar los alojamientos cuando reciben huéspedes. Entre los objetivos de esta regulación está garantizar la trazabilidad de las personas alojadas sin comprometer su intimidad ni facilitar la recopilación de información que no sea imprescindible.
De acuerdo con esta norma, los hoteles están autorizados a recoger ciertos datos identificativos, como el nombre completo, el documento de identidad, la nacionalidad y la fecha de nacimiento.
Sin embargo, esta obligación no incluye hacer una copia física o digital del DNI o pasaporte. El motivo es sencillo: estos documentos contienen información adicional no requerida por la legislación, como la fotografía, la firma, la fecha de caducidad o los nombres de los progenitores. Por tanto, cuando viajes este verano, debes recordar que los hoteles no tienen permiso para fotocopiar tu DNI o pasaporte, ya que estarían incurriendo en un tratamiento excesivo de datos.
Riesgos asociados a la copia de documentos de identidad
La AEPD ha alertado en repetidas ocasiones sobre los peligros de esta práctica. Una fotocopia del DNI o pasaporte puede facilitar delitos como el robo de identidad, la falsificación documental o el uso fraudulento de los datos en operaciones no autorizadas. La información almacenada indebidamente podría quedar expuesta ante posibles brechas de seguridad o accesos no controlados dentro del establecimiento.
Al permitir que se realice una copia, se está vulnerando el principio de minimización de datos que establece el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Este principio obliga a las entidades a recopilar únicamente la información necesaria para cumplir con una finalidad concreta y legítima, sin exceder ese límite.
Además, el hecho de guardar copias de documentos en archivos físicos o digitales implica asumir un nivel de responsabilidad mayor en términos de protección, almacenamiento y eventual eliminación de esa información. Esto supone también un incremento en el coste de cumplimiento normativo para los alojamientos turísticos.
Qué sí pueden pedir legalmente los hoteles
En lugar de solicitar una fotocopia, el personal del hotel puede pedirte que muestres tu DNI o pasaporte para tomar nota de los datos requeridos. Esta verificación puede hacerse a través de un formulario tradicional o mediante plataformas digitales que recojan únicamente la información exigida por el Real Decreto 933/2021.
La propia AEPD ha recomendado el uso de soluciones tecnológicas que extraigan automáticamente los campos necesarios sin guardar copias completas del documento. Esto permite cumplir la ley sin exponer al viajero a posibles riesgos de suplantación o mal uso de su información personal. Así que si viajas este verano, ten presente que los hoteles no tienen permiso para fotocopiar tu DNI o pasaporte. Puedes colaborar con el registro legalmente exigido sin comprometer la seguridad de tus datos.