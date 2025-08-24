Inés Gutiérrez 24 AGO 2025 - 05:30h.

Cada vez son más las personas que se animan a vivir experiencias nuevas, como viajes con desconocidos

Quién puede apuntarse a los viajes de la Comunidad de Madrid

Compartir







MadridQuedarse con las ganas de hacer un viaje no es una opción si se tienen la posibilidad de hacerlo, sobre todo si el único impedimento es no tener a nadie que nos acompañe. Cada vez está más de moda viajar en solitario, pero incluso en los casos en los que esto no es lo que más apetece hay otra solución, viajar en grupo con desconocidos.

Hay algunas personas que recurren a esta opción porque no les queda más remedio, puesto que no tienen en ese momento nadie que les acompañe a su destino soñado, sin embargo, también hay cada vez más gente que escoge esta como su primera opción, porque tiene ciertas ventajas que no siempre conocemos, pero que son un extra en cualquier caso.

Viajes en grupo con desconocidos, por qué cada vez más gente se apunta

Viajar en grupo tiene ciertas ventajas, una de ellas es que no depende de uno mismo organizar el viaje. Aunque algunas cosas sean un imprescindible, recurrir a este tipo de viajes hace que no sea necesario organizar detalles como el desplazamiento o el alojamiento, así como las actividades que se planifican.

Evita tener que hacer ese viaje que tanto nos apetece solos, porque hay un grupo de personas que tiene las mismas ganas de hacerlo que nosotros. Esta forma de viajar es una buena manera de superar nuestras propias limitaciones, de atreverse a hacer cosas nuevas y conocer personas distintas que pueden convertirse en importantes en nuestra vida. Un cambio en nuestras rutinas que puede proporcionar una gran satisfacción personal tras atreverse a dar un gran paso.

PUEDE INTERESARTE Viajar solo después de los 50: 6 consejos y destinos para una experiencia inolvidable

Este tipo de experiencias pueden conocerse a través de las redes sociales, una forma actual y sencilla de que más gente pueda conocer esta manera de viajar, pero si no confiamos del todo en este sistema, también hay agencias de viajes especializadas en crear este tipo de experiencias y facilitarnos todos los datos que necesitemos, también están dispuestos a realizar todas las gestiones que sean necesarias para que el viajero no tenga que preocuparse por nada más que por pagar la experiencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Son viajes que se pueden encontrar a través de las redes sociales donde las empresas se publicitan, pero también hay aplicaciones que buscan compañeros de viaje o a través de las que se organiza la experiencia. Reservar estos viajes en grupo con desconocidos online es una práctica habitual. Comunidades como WeRoad o Flash Pack organizan estas escapadas y también funcionan fuera de España, otras empresas, como Desafío Zero tienen atractivos viajes dentro de la Península.

Plataformas como Civitatis o Amadeus han notado este aumento de viajeros que optan por sumarse a estos viajes en solitario y no han querido dejar pasar la oportunidad, igual que Huakai, referente en España en este tipo de turismo social. Estos viajes son ideales para quitarse miedos y para poder disfrutar de una sensación de libertad en un ambiente un poco más seguro, compartiendo experiencia con un grupo con el que se comparte la pasión por descubrir nuevos lugares o vivir nuevas experiencias.