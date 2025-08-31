Inés Gutiérrez 31 AGO 2025 - 06:00h.

En A Coruña hay muchas ganas de pasarlo bien, pero pocas de trasnochar, por eso triunfa el tardeo

MadridDesconectar se convierte en el mejor de los planes en cualquier momento, poder dejar las preocupaciones a un lado durante unas horas es, para muchos, todo lo que necesitan para poder afrontarlos con más energía. Por eso es importante tener tiempo libre, no solo durante las vacaciones, también en el día a día.

Cada cual debe encontrar la forma que más le ayude, porque no todo el mundo tiene la misma manera de despejarse la cabeza. Para algunos, el ejercicio físico es la mejor manera de liberar endorfinas y sentirse mejor, otros prefieren pasar un poco de tiempo al aire libre, en contacto con la naturaleza.

No son pocos quienes optan por pasar tiempo con sus amigos y seres queridos, riendo y compartiendo esos problemas, que por un momento parecen menores. Para ellos las opciones son casi infinitas, porque pueden optar por hacer ejercicio, salir a la naturaleza o también optar por los muchos planes de ocio que las ciudades ofrecen.

En lugares como A Coruña han encontrado la manera de que todo el mundo lo pase bien, tanto quienes quieren salir como aquellos que prefieren quedarse durmiendo en sus casas: el tardeo se ha convertido en la opción perfecta para todos.

Por qué el ‘tardeo’ atrae cada vez a más adultos

Salir de noche es para muchos algo poco apetecible, quieren pasarlo bien, comer y tomar algo junto a sus amigos, pero también quieren disfrutar de una buena noche de sueño y todo ello se consigue con el tardeo, donde la ‘fiesta’ comienza un poco antes, en horario vespertino, y también acaba antes… para quien quiera, claro. Eso no le resta ni un ápice de diversión, de hecho, en lugares como A Coruña, se la suma.

Tardeo en Astoria . Desde abril pusieron en práctica esta iniciativa en el Astoria Club y parece que la cosa funciona. Los domingos el local se convierte en un espacio de baile de 17.00 a 22.00 horas.

. Desde abril pusieron en práctica esta iniciativa en el Astoria Club y parece que la cosa funciona. Los domingos el local se convierte en un espacio de baile de 17.00 a 22.00 horas. Tardeo en O Culto . Desde las 19:00 horas del viernes hasta que el cuerpo aguante (o las 3:30 de la mañana), este local apuesta por los grandes éxitos musicales, desde los 90 hasta la actualidad. Las tardes se convierten en el momento perfecto para comenzar la fiesta.

. Desde las 19:00 horas del viernes hasta que el cuerpo aguante (o las 3:30 de la mañana), este local apuesta por los grandes éxitos musicales, desde los 90 hasta la actualidad. Las tardes se convierten en el momento perfecto para comenzar la fiesta. Petazeta XXL. Este festival pasa por distintas capitales, pero también por A Coruña y lo hace con la intención de asentar esta alternativa, este tardeo que parece estar cada vez más asentado en la ciudad, desde el pasado invierno y primavera. En septiembre se espera que en este festival suenen los grandes éxitos de Sonia y Selena, David Bisbal, Paulina Rubio o M-Clan, entre otros.

El tardeo es una alternativa que propone en A Coruña (entre otras ciudades) el grupo Pelícano, dedicado al ocio nocturno. Ha sabido encontrar su lugar en la ciudad gallega con sesiones mensuales o semanales que reúnen cada vez a más gente. Es una alternativa pensada para personas de entre 35 y 55 años, personas que quieren disfrutar la experiencia de acudir a bailar a una discoteca, pero a quienes no les apetece trasnochar.