Inés Gutiérrez 04 SEP 2025 - 19:20h.

Las casas cueva se han convertido en una original y refrescante opción de alojamiento en Granada

The Times aconseja "olvidar" Sevilla y visitar Granada: "Mantiene intacto su espíritu"

Compartir







MadridEn verano hace calor, esa es una verdad universal en nuestro hemisferio y nadie duda de que sea cierto desde siempre, pero también es verdad que cada vez parece ser más intenso, por lo que es habitual querer huir del centro de las ciudades y escoger como destinos de vacaciones esos lugares llenos de naturaleza en los que refresca o cercanos a la playa, donde darse un bañito es casi una rutina para luchas contra las altas temperaturas.

Lugares como Granada se convierten en un destino ideal para quienes buscan un poco de todo, lugares por descubrir, historia por conocer, muy buen ambiente local y una gastronomía de lujo. Además, hay playas, rutas de senderismo y muchas actividades que parecen ser del gusto de los turistas, que han escogido sus playas para disfrutar del mar.

PUEDE INTERESARTE Todos los museos que puedes visitar gratis en Andalucía

Parece claro que para plantarle cara al calor hay que aprovechar lo que estos destinos tienen y los hace especiales, diferentes, pero no está tan claro cómo lograrlo una vez que damos por finalizado el día y toca dar por finalizado el día con una visita express a la playa o volver al alojamiento. Hay muchas opciones y las casas cueva se han convertido en el lugar ideal para evitar el calor de la calle y vivir una experiencia diferente en vacaciones.

Casas cueva: alojamientos frescos y alternativos en Granada

Las casas cueva parecen estar convirtiéndose en la elección de muchos turistas, que no solo quieren vivir a base de playa, también quieren un rincón refrescante en el que descansar y un espacio en el que compartir experiencia con otros.

Así lo explicaba Natalia Guidoni, gerente de la Asociación Andaluza de Cuevas Turísticas, en la Cadena Ser. “El calor ha hecho que muchos visitantes opten por alojarse en cuevas, disfrutar de sus piscinas y participar en actividades como rutas, turismo astronómico o visitas a centros de divulgación”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Estas casas cueva han formado parte de la cultura granadina desde siempre, son edificaciones excavadas directamente en la roca que cuentan con todas las comodidades que se pueden necesitar. No se duerme en el suelo y se hace una hoguera para comer, son apartamentos de calidad que tienen todas las comodidades actuales y algunas más porque se trata de espacios que mantienen temperaturas suaves y agradables todo el año (siempre se mantienen entre 18 y 22 grados).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Son viviendas ecológicas, seguras e integradas en el paisaje, son un espacio tranquilo en el que reina el silencio, lo que las hace perfectas para dormir, algo que suele estar bastante arriba en las prioridades de quien se va de vacaciones para descansar y alejarse del ruido de las ciudades.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Granada es un espacio único que merece la pena escoger para desconectar unos días, cuenta con lugares tan emblemáticos como la Alhambra, pero no es lo único que merece la pena visitar de este lugar como sus paisajes y espacios naturales, sus pueblos moriscos y los barrios trogloditas, que es como coloquialmente se conoce a estos barrios de casas cueva que prometen darle un toque diferente (y refrescante) a las vacaciones.