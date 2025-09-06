Inés Gutiérrez 06 SEP 2025 - 06:00h.

Esta actividad puede ser una estupenda forma de conocer gente y hacer amistades nuevas

Consejos que debes dar a tus hijos (y te hubiera gustado recibir) para tener éxito en la primera cita

MadridEl amor es algo que mucha gente aspira a encontrar y no siempre resulta sencillo, no es nada fácil encontrar alguien con quien se tenga una conexión especial y que sea recíproco. No necesariamente tiene que ser un amor romántico, aunque parece que es lo que la mayoría de las personas buscan cuando apuestas por las citas rápidas.

En este tipo de eventos, encontrar al amor de tu vida no suele ser lo más frecuente, pero sí que se puede tirar algunos muros, encontrar ciertas personas que nos llaman suficiente la atención como para querer seguir manteniendo el contacto y sabiendo un poco más de su vida y su manera de ver el mundo. Puede que de esta experiencia salga un bonito romance, pero también es probable que se consigan algunas amistades.

Una de las claves es dejarse llevar y mantener la mente abierta a lo que pueda pasar, pero no es el único punto que debemos tener presente si queremos disfrutar de este tipo de actividades, incluso cuando el objetivo final es encontrar el amor, aunque no necesariamente una pareja.

Speed Dating: consejos para disfrutar aunque no busques pareja

Las citas rápidas o speed dating son eventos en los que un grupo de personas se reúnen para conocerse a través de citas cortas. En el encuentro se suele establecer un tiempo limitado en el que los participantes pueden estar conversando, puede ser de tres minutos, cinco o diez… dependerá de lo acordado. Tras ese tiempo de conocerse, cada uno de los participantes decidirá si quiere seguir conociendo a alguna de las citas de la noche y en el caso de que ambos estén dispuestos, los organizadores facilitarán el contacto para que puedan seguir conociéndose.

La sinceridad siempre es una de las mejores bazas, aunque en este caso sería más adecuado hablar de honestidad . Tienes poco tiempo, por lo que ser uno mismo es importante, de poco sirve que el contrario sienta una conexión con alguien que no existe.

. Tienes poco tiempo, por lo que ser uno mismo es importante, de poco sirve que el contrario sienta una conexión con alguien que no existe. Los nervios pueden jugarnos una mala pasada, por lo que no es mala idea llevar un pequeño guion pensado , aunque siempre esperando que la conversación fluya libremente.

, aunque siempre esperando que la conversación fluya libremente. El lenguaje corporal es también esencial, muéstrate relajado , mira a los ojos y no te olvides de sonreír.

, mira a los ojos y no te olvides de sonreír. La primera impresión cuenta más que nunca, solo tienes unos minutos, por lo que escoger una ropa que te ayude a sentirte bien hará que todo sea más sencillo. Apuesta por algo que te ayude a ser tú mismo, sin disfraces , pero adecuado al momento.

, pero adecuado al momento. Mostrar interés ante lo que nos están contando no es solo una cuestión de educación, también puede ayudarnos a quitarnos prejuicios y encontrar puntos en común con alguien que de primeras podríamos pensar que no es para nosotros .

. Relájate, siéntete cómodo, no pongas demasiadas expectativas ni te presiones demasiado, lo importante es pasar un buen rato, hacer que sea una experiencia divertida para todos los presentes.

Lo más importante de todo, trata de disfrutar la experiencia en sí misma, sin centrarte en los resultados. Puede que encuentres una conexión o puede que no, pero lo importante es que puedas divertirte mientras sucede.