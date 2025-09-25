Inés Gutiérrez 25 SEP 2025 - 20:40h.

Hay ocasiones en las que solo necesitamos tener dónde descansar por unas horas, estos hoteles son la solución

MadridDormir se ha convertido en todo un lujo para muchas personas, de hecho ya hay viajeros que seleccionan su alojamiento por los beneficios que pueden conseguir relacionados con el sueño. Hay espacios pensados para que el cliente se relaje, con estudios de sueño para potenciar lo que lo favorece y para evitar aquello que hace que no se pueda descansar como se merece.

Además de ser un placer, dormir es también una necesidad, unas horas de desconexión que nos ayudan a resetear el cerebro tras un día intenso y a que nuestro cuerpo pueda recuperarse tras una jornada especialmente intensa, ya sea de trabajo o visitando una ciudad de la que queremos descubrirlo todo. Tener un lugar en el que descansar es esencial, aunque sea solo por unas horas.

Esto es lo que proponen los hoteles por horas, ideales para aquellos que se encuentren en una ciudad atrapados durante varias horas sin que este lugar sea su destino, para quienes necesiten cerrar los ojos durante un poco de tiempo en medio de su jornada de trabajo o para quienes han encontrado al amor de su vida y no quieren dejar pasar la oportunidad de conocerse mejor, incluso si es solo durante unas horas al día y la noche entera no parece necesaria.

Los mejores hoteles por horas para el turismo de ‘siesta’

Los motivos por los que se pueden necesitar unas horas de sueño son muchos y variados, cada persona tiene su vida al fin y al cabo, la clave está en que este tipo de hoteles ofrecen la posibilidad de tener una cama disponible durante un periodo breve, para siestas cortas, medio, para siestas más largas, o también durante toda la noche, asemejándose a un hotel tradicional.

Hacer tiempo mientras esperamos que salga nuestro tren es una buena idea, pero hay ocasiones en las que lo único que deseamos es dormir durante unas horas. Esto es lo que propone Siesta & Go, en Madrid, un hotel en el que puedes reservar una habitación individual, una doble o una litera en una habitación compartida.

Pensando en hacernos la vida más cómoda, es habitual que estos hoteles estén cerca de aeropuertos, como Sleep & Fly en Barcelona, donde no solo se puede reservar una habitación de uso diurno por 3 o 6 horas, también una ducha, que también es muy necesaria.

Cerca de lugares en los que se hacen grandes convenciones también encontramos hoteles como el Axor Feria, a diez minutos en coche de IFEMA (Madrid). Si matarías por descansar unas horas y darte una ducha antes de seguir adelante, esta es una gran solución y libre de violencia.

Los aeropuertos y las estaciones de tren no son los únicos lugares que se suman a esta tendencia, aunque en la capital puedes apostar por Rafaelhoteles Atocha, cerca de la estación, también el centro apuesta por convertirse en refugio de los que necesitan un descanso antes de continuar con su día. Espacios como los que ofrece el Hotel Liabeny, ideal para dormir gracias a sus cortinas opacas o para trabajar, gracias a sus escritorios.