Marta Egea 26 OCT 2025 - 21:00h.

Los campos pay and play permiten jugar al golf en Madrid sin tener que ser socio de ningún club, pagando solo por cada ronda o uso de instalaciones

MadridJugar al golf en Madrid siempre ha estado asociado a clubes privados con cuotas de entrada elevadas y un círculo social cerrado. El golf siempre ha estado visto como un deporte exclusivo, lo que ha frenado a muchos aficionados que se sentían atraídos por el juego. Sin embargo, en los últimos años, esa percepción ha comenzado a cambiar, han surgido los campos de golf “pay and play”, lugares en los que cualquiera puede reservar una ronda y disfrutar de las instalaciones pagando solo por el uso, sin necesidad de ser socio.

Este modelo ha democratizado el golf en la Comunidad de Madrid, y ha hecho que personas que no habían pisado un campo ahora puedan hacerlo de manera puntual con precios adaptados a distintos bolsillos y sin la obligación de comprometerse con cuotas anuales. Además, el auge del pay and play ha hecho que gente que quiere probar distintos deportes o distintas maneras de divertirse puedan pagar por experiencias concretas y adaptar este deporte a sus agendas.

Qué significa pay and play en el golf

Esta es una modalidad que permite jugar en un campo de golf pagando solo por la ronda o por el uso de instalaciones, sin necesidad de tener que hacerse socio del club, ni con cuotas fijas anuales ni tampoco, compromisos prolongados.

Esto no quiere decir que sea la opción más económica, ya que los green-fees pueden variar mucho según el campo, la hora o la temporada. Pero sí que garantizan flexibilidad, ya que se puede jugar cuando se prefiera, con quien se quiera y sin tener que hacer papeleos de socios y usando las instalaciones abiertas al público.

Los campos de golf accesibles en Madrid

Centro Nacional de Golf (CNG) - San Sebastián de los Reyes-Arroyo del Monte

El Centro Nacional de Golf es probablemente la opción más destacada si se busca un campo cerca de Madrid que reúna características de alto nivel sin necesidad de ser socio. Fue creado por la Real Federación Española de Golf con la idea de que cualquier persona pueda aprender y jugar al golf en un ambiente profesional.

Este lugar es perfecto para golfistas de nivel medio y avanzado que buscan retos técnicos, buen mantenimiento, estructura de campo exigente y recorridos con vistas amplias. También va quien para aquellos que quieren probar sin el compromiso de un club privado. Ofrece muchas facilidades como escuela de golf, driving range, zonas de práctica y reservas tanto para federados como para jugadores externos.

Golf Park Madrid - Alcobendas

El campo Golf Park se presenta como una alternativa más ligera y accesible. Se trata de un campo de 9 hoyos tipo “par 3”, 18 hoyos equivalente al combinar vueltas o juego repetido, con facilidades para práctica y apertura diaria al público.

Es un lugar ideal para participantes, para quienes quieren practicar golpes cortos, mejorar su técnica, hacer salidas de fin de semana o sencillamente pasar un rato al aire libre sin tener la exigencia de un campo grande. También es perfecto para aquellos que no quieren desplazarse demasiado y buscan algo más informal.

La Moraleja Golf Courses (I, II, III, IV) - Alcobendas

Los campos de golf de La Moraleja son los más prestigiosos, reconocidos por su diseño y condición de campo. Son clubes con varias secciones, y tienen varios campos, algunos diseñados por firmas reconocidas. Suelen ser privados, por lo que su acceso pay and play no es siempre tan libre, pero en muchos casos hay green-fees altos para no socios o condiciones especiales.

Estos campos de golf son para un usuario más exigente, que busca calidad de césped, buenos servicios, estética de campo, un buen diseño técnico, retos en golpes largos, agua, bunkers, greens cuidados. Es el más adecuado para jugadores con cierta experiencia que ponen por delante la comodidad, paisaje y estatus del campo aunque tengan que pagar un green-fee.

Ventajas de jugar en campos pay and play frente a ser socio

La principal ventaja de los campos pay and play es la flexibilidad, ya que se paga solo por lo que se juega, sin cuotas anuales ni compromisos de permanencia. Esto resulta ideal para quienes practican golf de forma ocasional o quieren iniciarse sin hacer una gran inversión. Además, este modelo permite descubrir distintos recorridos y estilos de campo, desde instalaciones urbanas o escenarios más completos, sin tener que atarse a ningún club.

Además, se suma la democratización de este deporte. Ser socio de un club privado en Madrid implica asumir cuotas altas de entrada y mantenimiento, mientras que si se puede pagar solo por jugar, se abre el golf a un público más amplio, con precios mucho más accesibles y menos barreras de entrada. Es la puerta perfecta para que puedan disfrutar de los beneficios de este juego a personas que quieren disfrutar del golf como hobby o solo quieren probar sin la presión de unirse a un club.