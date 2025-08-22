El insecto se posó en la bola protagonizando uno de los 'birdies' más extraordinarios que se recuerdan

“Nunca había visto algo así en toda mi carrera”, llegó a comentar el propio Tommy Fleetwood

MarylandEn el mundo del golf hoy lo más comentado se centra en la misma imagen: la de una diminuta mosca posándose sobre la bola de golf que ha dado dos millones de dólares al británico Tommy Fleetwood en el torneo BMW Championship de Maryland. Aunque todo parecía abocado a que la bola, ya detenida, no entrase en el hoyo, fue justo cuando el insecto se posó en ella cuando se produjo uno de los ‘birdies’ más insólitos que se recuerdan.

“Nunca había visto algo así en toda mi carrera”, llegó a comentar el propio Fleetwood, en declaraciones al medio Golf Digest tras apuntarse ese mediático golpe.

La mosca, protagonista en el birdie de Tommy Fletwood en Maryland

Ni quienes lo presenciaron en vivo ni quienes lo narraban daban crédito a la imagen. “¡Es bueno, es bueno!, comenzaban a afirmar en directo al ver el primer recorrido de la bola de golf al ser golpeada por el británico. Sin embargo, pronto el optimismo tornaría en expresiones de sorpresa y lamento al ver que finalmente se detendría justo al borde del hoyo. Cuando todo parecía abocado al éxito, la pelota se frenó.

Asumiendo que lo que parecía un golpe certero finalmente no iba a ser tal, Fletwood empezó a caminar hacia ella esbozando una leve sonrisa que parecía dirimirse entre el descrédito por lo cerca que estuvo de entrar y lo agridulce de haber hecho un golpe casi perfecto. Sin embargo, no le dio tiempo apenas de recolocarse la gorra y acercarse a ella cuando, de pronto, la bola volvió a moverse y entró.

Los gritos de la gente jaleando lo que acababa de ocurrir terminaron de disparar la euforia, que fue todavía mayor cuando todos se percataron, a través del zoom de las cámaras, que justo antes de volver a moverse y entrar en el hoyo sobre la bola se había posado una mosca.

Ante lo sucedido, hoy todos hablan de que fue ella la que le ‘ayudó’ a hacerse con nada más y nada menos que 2,1 millones de dólares, aunque cabría preguntarse si acaso pudo ser también un leve soplo de aire el que, por vicisitudes de la física… colaborase también para que esa bola a punto de entrar acabase haciéndolo.