'La hermanastra fea' es una revisión del cuento de 'La Cenicienta' que redefine el arquetipo del personaje de la hermanastra

Se trata de la cuarta película ganadora en Sitges dirigida por una mujer

La película 'La hermanastra fea', de la directora noruega Emilie Blichfeldt, ha ganado el premio a la Mejor película de la Sección Oficial Fantàstic del 58 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, ha anunciado este sábado el jurado en rueda de prensa.

'La hermanastra fea' es una revisión del cuento de 'La Cenicienta' que redefine el arquetipo del personaje de la hermanastra y ahonda en la presión de los estándares de belleza y sus consecuencias.

Se trata de la cuarta película ganadora en Sitges dirigida por una mujer tras 'Surveillance' de Jennifer Lynch (2008), 'La invitación' de Karyn Kusama (2015) y 'El baño del diablo' de Veronika Franz (2024) --codirigida con Severin Fiala--.

Rescata de "forma original" un cuento tradicional

La integrante del jurado Mary Harron ha afirmado que 'La hermanastra fea' es una película que rescata de "forma original" un cuento tradicional, y ha señalado que es muy original en su guion y diseño de producción.

Otro integrante del jurado Hernán Findling ha resaltado que se pusieron de acuerdo "relativamente rápido" con la película, y ha subrayado que el nivel de las películas a competición de este año fue muy bueno.

El palmarés

En un palmarés muy repartido, el jurado ha otorgado el premio a Mejor dirección de la Sección Oficial Fantàstic a Park Chan-Wook por 'No other choice'; el de Mejor interpretación femenina a la actriz Rose Byrne por 'Si pudiera, te daría una patada', y el de Mejor actor para el reparto masculino de la película 'La plaga'.

El premio a Mejor guion ha sido para Ratchapoom Boonbunchachoke por 'El fantasma útil'; a Mejor fotografía para Diego Tenorio por 'La virgen de la tosquera'; a Mejor banda sonora para Yasutaka Nataka y Shohei Amimori por 'Exit 8', y los Mejores efectos especiales para Tenille Shockey y François Dagenais por 'Honey Bunch'.

El jurado, formado por Peter Chan, Hernán Findling, Mary Harron, Laura Pedro y Jovanka Vuckovic, ha concedido un premio especial 'ex aequo' para las películas 'The Furious', de Kenji Tanigaki, y 'Obsession', de Curry Barker, ésta última también ha recibido el premio del público de la Sección Oficial Fantàstic.

Los galardones de la crítica han concedido el José Luis Guarner a mejor película de la sección Oficial Fantàstic 'ex aequo' a 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan, y 'Reflection on a dead diamond', de Hélène Cattet y Bruno Forzani; el Premio Citizen Kane al director novel para Ratchapoom Boonbunchachoke por 'El fantasma útil', y el de Mejor cortometraje para 'The man that I wave at', de Ben S.Hyland.

En la sección Noves Visions, ha recibido el premio a la Mejor película 'ex aequo' 'Lesbian space princess', de Emma Hough Hobbs y Leela Varghese, y 'The true beauty of being bitten by a tick', de Pete Ohs; el de Mejor guión ha recaído también 'ex aequo' para 'A grand mockery', de Adam C.Briggs y Sam Dixon, y 'Transcending dimensions', de Toshiaki Toyoda, y el de Mejor cortometraje para 'Monstruo Obscura', de Hong Seung-Gi.

El premio a Mejor película de la sección Blood Window ha sido para 'No dejes a los niños solos', de Emilio Portes; el de Mejor película de la sección Òrbita para 'The forbidden city', de Gabriele Mainetti; el de Mejor largometraje de la sección Anima't para 'Lesbian space princess', de Emma Hough Hobbs y Leela Varghese, y el de Mejor cortometraje de Anima't para 'Luz diabla', de Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza.

El premio Brigadoon Paul Naschy a mejor cortometraje ha sido para 'Floor', de Jo Bareun; el premio Carnet Jove a mejor largometraje de la sección Oficial Fantàstic ha sido para 'Obsesion', de Curry Barker, y el galardón Carnet Jove a mejor película Sitges Documenta ha recaído en 'Endless cookie', de Peter y Seth Scriver.

El Premio Méliès de Oro a mejor película europea ha sido para 'Mr.K' de Tallulah H.Schwab; el Méliès de Oro a mejor cortometraje 'Don't be afraid' de Mats Udd; el Méliès de Plata a mejor película para 'Feels like home', de Gábor Holtai, y Méliès de Plata al mejor cortometraje para 'El fantasma de la quinta', de James A.Castillo.

Finalmente, los ya anunciados Premios Sgae Nueva Autoría han recaído en 'Furia', de Fran Moreno Blanco y Santi Pujol, los de mejor dirección y guión, y en Sergio Rojas el de mejor música por 'Matcha'.

12% más de recaudación

La directora de la fundación, Mònica Garcia, ha explicado que a fecha de este sábado la recaudación del festival está un 12% por encima de la de la pasada edición, en un año sin la sala Retiro y sin tener un festivo intersemanal.

Garcia ha explicado que "se ha superado con creces" también la recaudación de 2023, cuando contaban con todos los equipamientos incluida la sala Retiro, creciendo un 2%.

El Festival de Sitges se clausura este sábado con la película 'La larga marcha', una adaptación de la novela de Stephen King a cargo de Francis Lawrence, y con los tradicionales maratones de la jornada de domingo.

Como explicaron García y el director del festival, Ángel Sala, la edición de 2026 del festival tendrá como 'leit motiv' las diferentes encarnaciones del mal con el 50 aniversario de 'La profecía' como anclaje, y en la que se prevé recordar el 50 aniversario de '¿Quién puede matar a un niño?', de 'Carrie', el 40 de 'Los inmortales' y dedicar un foco a la productora Hammer.