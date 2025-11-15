Celia Molina 15 NOV 2025 - 10:00h.

La famosa lista The World’s 50 Best Restaurants ha publicado por tercer año su ranking con los mejores alojamientos del planeta

Tras dos años consecutivos entre los mejores hoteles, el Rosewood Hong Kong, de 65 pisos, ha sido el flamante ganador

De cara a las (ya próximas) vacaciones de Navidad, cualquier ciudadano puede consultar la lista de los 50 mejores hoteles que, el mes pasado, publicó la marca 50 Best, reconocida internacionalmente como autoridad en gastronomía desde el lanzamiento de su ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo. La influyente empresa ha situado en el 'top one' de los mejores alojamientos del año al hotel Rosewood Hong Kong que, además, se alza ya con el título de mejor hotel de toda Asia.

Durante los dos últimos años, este lujoso complejo de 65 pisos ha estado entre los más aclamados del ranking, quedando el tercero el año pasado. Esta vez, ha alcanzado el número uno pues, tal y como asegura Emma Sleight, jefa de contenidos de 50 Best, éste es “un excepcional hotel que ofrece un servicio de primer nivel y sensacionales experiencias para los huéspedes en el centro de uno de los destinos más bulliciosos y dinámicos del mundo”.

Un hotel con experiencias holísticas y terapéuticas

En una ciudad repleta de rascacielos, el Rosewood Hong Kong destaca por encima del resto. Con una altura de 270 metros y 413 habitaciones, goza de una envidiable ubicación frente al mar en el puerto Victoria, además de unas impresionantes vistas del emblemático horizonte de Hong Kong. En su interior se encuentra un mundo aparte: 11 locales de restauración, amplias instalaciones de bienestar, obras de arte dignas de una galería, elegantes habitaciones y suites y un "servicio de primera categoría que atrae a personas de renombre", tal y como versa su página web.

Su tarifa estándar es de 650 dólares por noche (poco más de 560 euros). Además, los huéspedes del hotel, que ostenta también el título de The Best Hotel in Asia, pueden optar por residir en uno de los dos Asaya Lodges, ubicados en una terraza alejada del edificio principal, que cuentan con cámaras de 'spa' privadas y tecnologías para mejorar el sueño. Toda una experiencia, holística y terapéutica, para aquellos que puedan costeársela.

Según la lista el segundo mejor alojamiento también está ubicado en el continente asiático. De hecho, entre los alojamientos premiados en The World’s 50 Best Hotels 2025, dominan los hoteles de Asia (20), seguidos de Europa (17), América del Norte (6), África (3), Oceanía (2) y América del Sur (2). En el segundo puesto encontramos, por tanto, el Four Seasons Bangkok, en Chao Phraya River, un refugio urbano junto al río de 299 habitaciones en el centro del distrito creativo de la ciudad. Su precio básico asciende a los 450 dólares por noche (unos 390 euros), considerablemente más barato que el ganador.

Entre los 11 premios especiales de esta edición, destaca el nombramiento del Mejor Hotel Ecológico, que ha sido otorgado al Desa Potato Head de Bali, por haber sido el primer hotel asiático en alcanzar la neutralidad de carbono, es decir, lograr un balance cero de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), donde la cantidad de CO2 que se emite es igual a la que se retira de la atmósfera.