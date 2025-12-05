Marta Egea 05 DIC 2025 - 20:00h.

Los podcast se han convertido en la nueva compañía sonora de aquellos que buscan ocio inteligente y contenido de calidad con la libertad de escoger qué escuchar

Aprender a tocar un instrumento musical después de los 50 años: las cinco opciones más viables

MadridCuando se cumplen los 50, la vida comienza a cambiar de velocidad, de prioridades y de manera de ver el mundo. Se entra en una etapa donde se busca dar sentido, reinventarse, aprender y compartir. Y en ese camino, los podcasts se han convertido en compañeros ideales: se escuchan mientras se camina, conduciendo, o mientras se hace alguna tarea o simplemente, en un momento de relajación.

Ya no se trata solo de informarse o entretenerse, sino de hacerlo de una manera más libre, personal y cercana. Desde historias que emocionan hasta programas que invitan a reír, reflexionar o aprender, los podcasts se han convertido en la nueva compañía sonora para aquellos que prefieren un ocio consciente y de calidad.

La buena noticia es que no hace falta ser un experto en tecnología para empezar. Solo hace falta un móvil o una tablet, auriculares y ganas de dejarse llevar. Lo mejor es que la oferta actual es tan inmensa, que hay cientos de opciones, pero solo algunos títulos destacan por su calidez, calidad y capacidad para atrapar oyentes de todas las generaciones.

Tenía la duda - Judith Tiral

Judith Tiral ha conseguido algo en Tenía la duda que muy pocos divulgadores consiguen: transformar la curiosidad que todos tenemos en un viaje fascinante lleno de curiosidades e historia, de una manera amable cómo solo la creadora catalana puede hacerlo. Detrás de preguntas simples, se esconden historias realmente interesantes con las que se aprende y descubren cosas que puede que hayan rondado alguna cabeza más, pero nadie se atrevió a preguntar. Cada episodio está lleno de historias, anécdotas reales, testimonios y datos curiosos que despiertan el asombro de hasta aquellos que creían haberlo escuchado todo.

Deforme Semanal Total Ideal - Isabel Calderón y Lucía Lijtmaer

Tanto Lucía como Isabel han convertido Deforme Semanal Total Ideal en un fenómeno cultural y generacional. Es una combinación de humor, crítica social y análisis cultural perfecta. Cada episodio es una conversación desenfadada y profunda a partes iguales, donde se habla de la maternidad, la amistad, la política o la salud mental. El tono que utilizan es irónico, pero también muy empático y lúcido. Ambas consiguen crear una atmósfera cercana y divertida.

Mi año favorito - Arturo González-Campos y Dani Rovira

En Mi año favorito, los cómicos Dani Rovira y Arturo González-Campos invitan a sus invitados a elegir un año de su vida, o de la historia, y juntos recorren los acontecimientos, canciones, películas y recuerdos de esa época. Lo que empieza siendo una excusa para hablar de fechas termina siendo una charla divertida y nostálgica.

Lo que tú digas - Álex Fidalgo

Álex Fidalgo ha convertido Lo que tú digas en un refugio para aquellos que disfrutan de las conversaciones sin prisas. Cada semana, Fidalgo entrevista a personalidades del mundo de la cultura, la ciencia, la psicología o el humor con un estilo pausado que recuerda al de los grandes programas radiofónicos.

El café de la lluvia

Este podcast es una joya para los amantes de la historia, la cultura y el arte. Con un tono sereno y una producción cuidada, este programa es una combinación de entrevistas, reseñas culturales y análisis de actualidad desde una perspectiva humanista. Su equipo aborda distintos temas que van desde la arqueología hasta literatura o pensamiento contemporáneo.

Estirando el chicle - Carolina Iglesias y Victoria Martín

Este podcast está lleno de humor, descaro y naturalidad. Carolina Iglesias y Victoria Martín han creado un auténtico fenómeno cultural con su podcast, donde entrevistan a mujeres (actrices, humoristas, escritoras, periodistas o deportistas) para charlas sobre la vida desde una mirada cómplice. En él se tratan temas como la autoestima, el paso del tiempo, las relaciones, la amistad o el miedo al fracaso. Cada episodio es una conversación terapéutica, divertida y muy humana.

La escóbula de la brújula

Desde hace más de una década, La escóbula de la brújula ha conquistado a miles de oyentes con su combinación de historia, misterio, ciencia, arte y curiosidades. Sus creadores han conseguido construir un universo donde el conocimiento se mezcla con la fascinación por lo desconocido. Cada episodio es un viaje temático que puede llevar al oyente desde los templarios hasta civilizaciones perdidas, utilizando un tono riguroso, ameno y cercano.

Todopoderosos - Juan Gómez-Jurado, Arturo González-Campos, Rodrigo Cortés y Javier Cansado

Muy pocos programas consiguen unir inteligencia, humor y cultura popular en un mismo lugar con tanta maestría como en Todopoderosos. Este podcast es una fiesta de conocimiento. En cada episodio, se rinde homenaje a grandes nombres del cine, la literatura o el arte con una mezcla de rigor y comedia que resulta tan enriquecedora como divertida.

De eso no se habla

Este podcast da voz a historia que rara vez encuentran espacio en los medios tradicionales como personas que han vivido experiencias límite, traumas o decisiones complicadas, pero contadas con sensibilidad y respeto. Cada episodio es una crónica consigue emocionar y dejar huella.

Saldremos mejores - Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras

Este podcast nació en plena pandemia como un espacio para entender lo que estaba pasando desde otro punto de vista. En él se analizan temas sociales, políticos y culturales con humor, claridad y mucha ironía.