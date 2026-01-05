Ruta del 'cuchareo': restaurantes en Madrid y alrededores para comer un buen cocido

Marta Egea 05 ENE 2026 - 20:00h.

El cocido madrileño continúa siendo uno de los grandes rituales del invierno: un plato que reconforta, une tradición y recuerda al sabor de toda la vida

"Quedamos para comer": clubes gastronómicos y sociedades que mantienen viva la cocina tradicional en Madrid

MadridEn cuanto refresca en Madrid, apetecen menos terrazas y más “cuchareo” del bueno. Un cocido madrileño no es solo un plato: es un recuerdo de infancia, sobremesas largas, mojar pan en la sopa y ese calor que se nota en el estómago y en el alma. La capital está llena de restaurantes donde el cocido se sigue mimando de la misma manera que antes: a fuego lento, en varios vueltos y con garbanzos de primera.

Una vez que se prueba, es fácil entender por qué este guiso sigue siendo uno de los grandes rituales de los meses de frío. El cocido madrileño tiene algo de celebración pausada: invita a sentarse sin prisas, a disfrutar de los tres vuelcos, a conversar y a dejar que el cuerpo se vaya calentando poco a poco. A pesar de que en Madrid existen decenas de propuestas modernas, muchos restaurantes siguen respetando la receta tradicional, con garbanzos tiernos, caldo limpio y carnes que se deshacen. En este artículo, compartiremos los restaurantes donde se cocina el auténtico cocido madrileño.

Malacatín - C/ de la Ruda, 5 (La Latina)

Pocos locales conservan tan bien el espíritu castizo del cocido como Malacatín, una taberna fundada en 1895 y conocida por sus raciones generosas y su ambiente auténtico. Su cocido se sirve en tres vuelcos, con una sopa intensa y garbanzos tiernos. Es una parada obligatoria para los amantes del cuchareo.

Los Arcos de Ponzano - C/ de Ponzano, 16 (Chamberí)

En pleno corazón del “barrio gastronómico” de Madrid, Los Arcos de Ponzano se ha hecho un nombre ofreciendo cocido madrileño los miércoles sin necesidad de reservar. Si se quiere disfrutar del cocido cualquier otro día de la semana, sí que hay que encargarlo antes. Es un local de corte tradicional, con una atención cuidada y garbanzos de primera calidad.

Pancipelao - C/ Sierra del Conjuro, 5 (Vallecas)

Este es uno de esos restaurantes que sorprenden por su honestidad: cocina castiza, producto de calidad y raciones abundantes. Aunque es muy conocido por su caldo gallego y su cocina tradicional, su cocido madrileño se ha hecho un hueco entre los más apreciados de Vallecas.

El Nuevo Horno de Santa Teresa - C/ Santa Teresa, 8 (Centro)

Este restaurante se encuentra ubicado en el barrio de Justicia, en él se puede disfrutar de cocido madrileño de lunes a sábado, siempre en tres vuelcos y con una calidad excelente. Además, preparan cocido apto para celíacos por encargo, algo muy complicado de encontrar en la capital.

El Mordisco - C/ Doce de Octubre, 18 (Retiro)

A solo unos pasos del Parque del Retiro, El Mordisco es un restaurante de cocina casera donde el cocido madrileño tiene un lugar destacado. Su receta es muy fiel a la tradición: caldo limpio, garbanzo mantecoso y una selección de carnes tiernas tratadas con mimo.

El Café de la Ópera - C/ Arrieta, 6 (Centro)

En pleno centro histórico se encuentra El Café de la Ópera, donde el cocido se sirve en formato completo, con croqueta, sopa, garbanzos y carnes, todo ello en un entorno elegante y muy bien situado. Sobre todo, si se busca un plan céntrico pero sin masificación.

La Gran Tasca - C/ Santa Engracia, 161 (Tetuán)

Con más de 70 años de historia, La Gran Tasca es un templo del cocido madrileño. Su receta incluye garbanzos de calidad, tocino, morcilla, chorizo y una sopa contundente, todo servido con la sensación de casa de comidas de toda la vida. Es un ambiente clásico, cálido y sin pretensiones.

Restaurante Manolo 1934 - C/ Principe de Vergara, 83 (Retiro)

Fue fundado en 1934 y desde entonces, Restaurante Manolo combina cocina castiza y elegancia madrileña. Su cocido madrileño destaca por un caldo profundo, garbanzos bien trabajados y una carne suave. Es un lugar muy agradable, con un servicio atento y un entorno muy cómodo.

El Capricho de Montejo - C/ de la Iglesia, 1 (Montejo de la Sierra)

El Capricho de Montejo es uno de esos restaurantes que saben a pueblo, a leña y a cocina honesta. Su cocido madrileño es muy apreciado en la zona: caldo reconfortante, garbanzo tierno y carnes tradicionales que recuerdan a las de las casas de antes.

Taberna de San Isidro - C/ Sebastián de la Plaza, 2 (Alcalá de Henares)

A pocos minutos del casco histórico complutense, la Taberna de San Isidro es un referente de la cocina castellana en Alcalá. Su cocido destaca por su sabor profundo y bien ensamblado, con una sopa de las que apetecen en días fríos y un vuelco de carnes bien generoso.

El Madrileño - C/ del Dr. Palanca, 3 (Guadarrama)

El de El Madrileño es considerado por muchos como uno de los mejores cocidos de la Comunidad de Madrid. Su receta se trabaja durante horas, con un caldo limpio y garbanzos perfectamente cocidos. El local es amplio y cómodo, y muy popular entre quienes hacen escapadas a la sierra.