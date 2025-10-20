Dónde probar el mejor cocido madrileño este noviembre

Inés Gutiérrez 20 OCT 2025 - 11:01h.

En cada lugar preparan las legumbres de una manera, en Madrid, se lleva el cocido madrileño

Dónde comer la mejor morcilla de Burgos en Madrid

La bajada de las temperaturas es algo que muchas personas desean, aquellas que aman el otoño y también quienes sufren con el calor, pero sobre todo los apasionados de los guisos y platos de cuchara que tan difíciles son de disfrutar en verano, cuando lo único que apetece son recetas ligeras y frescas. Esta época del año es perfecta para disfrutar al máximo de un buen cocido y, si bien hay muchos lugares en los que se prepara, uno de los que no puede faltar es el cocido madrileño.

No es un plato complicado de preparar y, a pesar de ello, existen casi tantas versiones como hogares en la capital, pues no es raro que en cada casa se prepare de una manera en función de los gustos de los comensales o del cocinero o cocinera. Hay quien pone un poco más de algunos ingredientes, otros aprovechan para sumar un puñado extra de garbanzos, también hay quien prefiere evitar aquellos que considera excesivamente calóricos.

Hay tantas formas de prepararlo como de comerlo, porque una vez más, cada cual tiene sus propias normas, aunque en general, se toma en tres vuelcos. El primero sería la sopa de fideos, después vendrían los garbanzos acompañados de las verduras y, finalmente, las carnes. Aunque, una vez más, cada hogar es un mundo porque a veces la sopa se sirve con encurtidos, hay quien añade un chorrito de aceite a los garbanzos, y se suele acompañar el cocido de una salsa de tomate. También se puede juntar todo en el mismo plato.

Preparar el cocido perfecto es un arte y por eso no es sencillo dar con aquel que cumpla todas nuestras expectativas. Por suerte, hay muchos sitios donde nos ofrecen su versión, que bien puede ser aquella que consiga recordarnos a nuestra infancia o invitarnos a incluirlo a partir de ahora en nuestros menús, si es una novedad para nosotros. El cocido madrileño es un plato tradicional que sigue más vivo que nunca, y también es una de las opciones que más apetece cuando llega noviembre.

Dónde probar el mejor cocido madrileño este noviembre

El cocido madrileño se puede preparar en casa, pero también se puede acudir a alguno de estos locales donde tienen perfectamente cogido el punto de este guiso y donde prometen que la experiencia será de las mejores. Tanto si eres amante del cocido como si es la primera vez que lo pruebas, nada mejor que darle una oportunidad sabiendo que estás en las mejores manos.

Casa Carola. Este lugar que se ha convertido en todo un clásico y se enorgullecen de su cocido al centro de la mesa, donde cada cual puede disfrutar de su humeante sopa, servida en olla, sus garbanzos, verduras y carnes a su gusto. Lo complementan con aceite de oliva virgen, salsa de tomate natural con cominos y orégano, cebolletas y langostinos de Ybarra (piparras) y un cestillo con pan recién horneado.

La Gran Tasca. Abierta desde el año 1942, su cocido es uno de sus puntos fuertes empezando con su sopa, que desgrasan para que sea más ligera, y que dejan en el centro de la mesa, para repetir tantas veces como se quiera. La gran variedad de ingredientes que llega con su segundo vuelco es otro punto a destacar, con los garbanzos, pero también las verduras, morcilla, chorizo, tocino, codillo, morcillo… Se sale un poco de la receta clásica, pero merece la pena.

Lhardy. Desde 1839 este establecimiento forma parte de la historia de Madrid y sus salones son una pequeña muestra de ello. Una visita que merece la pena a la vista y al gusto, porque su cocido madrileño es uno de los más destacados de la capital. Aquí también lo disfrutarás en dos vuelcos, el primero con la sopa con picadillo y el segundo con el resto de ingredientes clásicos, así como algunos extra para disfrutar de una versión un poco diferente.

La Bola. Su cocido es “nutritivo y reconfortante y especialmente popular en los meses fríos”, tal y como recoge su página web. También es uno de los más famosos de la capital, elaborado a fuego lento durante horas y servido en dos vuelcos. Llevan preparándolo del mismo modo desde 1870, “a fuego lento, en pucheros individuales sobre las brasas del mejor carbón de encina”.

La Bodeguita del Arte. Tiene una carta muy variada, con varios guisos a escoger, pero si lo tuyo es el cocido, será mejor que reserves. Así podrás disfrutar de un cocido madrileño tradicional, con sus tres vuelcos, el primero de sopa de pan o fideos, el segundo con garbanzos, repollo, patata, zanahoria y salsa cominera. El tercero tiene el morcillo, morcilla, chorizo, jamón, cordero, pollo y tocino ibérico. Un clásico.

Ingredientes de calidad, seleccionados con cuidado y cocinados con cariño que dan como resultado un plato perfecto para los domingos, para los días fríos y esas tardes donde lo que más atece es dar un paseo por la ciudad, disfrutando de todos los rincones únicos de Madrid.