6 rutas de senderismo muy cerca de Madrid para disfrutar del invierno en la sierra

La sierra madrileña se convierte en un refugio perfecto en invierno para caminar con tranquilidad, disfrutando de rutas accesibles y paisajes silenciosos

MadridCuando el invierno llega a Madrid y el ritmo de la ciudad se vuelve más denso, la sierra aparece como un refugio cercano y silencioso. A tan solo una hora de la capital, los bosques se vacían de multitudes, el aire se vuelve más puro y los senderos adquieren una belleza diferente: más sobria, más íntima. Caminar en invierno por la Sierra de Guadarrama o la Sierra Norte no es solo una forma de hacer ejercicio, sino una manera de reconectar con el paisaje, disfrutar del frío sin extremos y descubrir rincones que en otras estaciones pasan desapercibidos.

Lejos de la idea de rutas duras o intransitables, muchas sendas cercanas a Madrid están perfectamente adaptadas para los meses fríos. Caminos junto a ríos, bosques desnudos que dejan pasar la luz, cascadas con hielo y miradores despejados convierten el invierno en una de las mejores épocas para salir a andar.

Bosque Finlandés de Rascafría (Sierra de Guadarrama)

Una de las rutas más bonitas para hacer en invierno es la que recorre el llamado Bosque Finlandés en Rascafría. Es conocido por la presencia de abedules, álamos y abetos que, bajo el frío, b, este sendero se convierte en una experiencia única cuando los árboles están deshojados y el paisaje transmite silencio y serenidad.

Distancia: 13 km (circular)

13 km (circular) Dificultad: fácil-media

fácil-media Tiempo estimado: 4-5 horas

Se recomienda llevar calzado adecuado para zonas húmedas y posible barro, y ropa térmica en días fríos. Este recorrido, muy popular entre senderistas madrileños, combina naturaleza de gran valor ecológico con la posibilidad de ver reflejos de sol bajo el cielo claro del invierno y contemplar la transición entre zonas de ribera y bosque denso.

Ruta de Peñalara y laguna glaciares (Parque Nacional de Guadarrama)

Para aquellos que buscan una ruta de montaña, la ascensión al circo glaciar de Peñalara es imprescindible. Este paseo es una de las excursiones más espectaculares de la Sierra de Guadarrama, en invierno puede ofrecer vistas panorámicas con cumbres blancas, lagunas congeladas y un entorno de alta montaña muy accesible desde Madrid.

Distancia: 14 km (ida y vuelta)

14 km (ida y vuelta) Dificultad: media-alta (hay que poner atención al hielo)

media-alta (hay que poner atención al hielo) Duración: 6-8 horas

La ruta lleva hasta lagunas glaciares como la Laguna Grande y la Laguna Chica, restos de antiguos glaciares que modelaron el paisaje hace miles de años, y ofrece panorámicas del Pico Peñalara, la mayor altura del Parque.

Cascada del Purgatorio (Rascafría)

Una de las rutas más emblemáticas y accesibles en invierno es la subida hasta la Cascada del Purgatorio, una caída de agua espectacular que en esta estación puede combinar zonas heladas con arroyos de montaña.

Distancia: unos 11,8 km

unos 11,8 km Dificultad: media

media Tiempo: unas 3-4 horas

La ruta comienza en el histórico Puente del Perdón, junto al Monasterio de Santa María del Paular, y sigue el curso del arroyo del Aguilón hasta alcanzar la cascada. En invierno, las zonas sombrías pueden tener placas de hielo, por lo que se recomienda equiparse con calzado de suela adherente y llevar ropa de abrigo térmica.

Sendero del Agua en Cercedilla (Sierra de Guadarrama)

El Sendero del Agua es un itinerario clásico para disfrutar de ríos, bosques y desniveles suaves. Es perfecto para caminar en invierno sin grandes exigencias técnicas.

Distancia: entre 8 y 12 kilómetros, dependiendo del tramo que se escoja.

entre 8 y 12 kilómetros, dependiendo del tramo que se escoja. Dificultad: fácil-media

Destaca por sus tramos cerca del agua y zonas boscosas que en invierno presentan tonos apagados, pero con un encanto especial. Este sendero se presta para una excursión tranquila, perfecta para llevar en familia o hacer pausas para observar el entorno natural y las aves que viven en la zona durante el invierno.

El Cancho de la Cabeza (Patones)

También se puede disfrutar de rutas con vistas panorámicas más amplias, para ello es ideal la subida al Cancho de la Cabeza desde Patones de Arriba.

Distancia: unos 12,5 kilómetros

unos 12,5 kilómetros Dificultad: media

media Tiempo estimado: unas 4-5 horas

Esta ruta combina rocas graníticas características de la sierra con vistas espectaculares sobre el embalse de El Atazar, que en invierno puede tener un nivel bajo de agua pero formar reflejos espectaculares del cielo claro. La parte final ofrece una panorámica del valle ideal para fotos y descansos antes del retorno.

Hayedo de Montejo (Sierra del Rincón)

Aunque muchos conocen el Hayedo de Montejo por su esplendor en otoño, en invierno continúa siendo un destino de senderismo ideal, incluso cuando los árboles han perdido sus hojas. Este bosque declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ofrece senderos bien señalizados que permiten explorar paisajes serenos y muy variados, desde robledales hasta humedales y riberas.

Distancia: hay varias rutas distintas

hay varias rutas distintas Dificultad: de todo tipo

En invierno se recomienda utilizar calzado impermeable debido al barro y humedad. Aunque la nieve no es habitual a baja altitud, la vista de los troncos desnudos, la luz invernal y la quietud del entorno hacen que esta ruta sea especial en esta época.