Marta Egea 12 FEB 2026 - 08:00h.

El invierno permite descubrir carreteras más tranquilas, pueblos sin masificaciones y experiencias únicas que convierten cada una de las rutas en algo único

12 pueblos fronterizos de Portugal para disfrutar de una escapada gastronómica, según National Geographic

Compartir







MadridPara muchas personas, el invierno es sinónimo de guardar la moto hasta que llegue el buen tiempo. Sin embargo, para los que realmente disfrutan sintiendo el viento contra el casco saben que la temporada fría ofrece rutas únicas, carreteras solitarias, paisajes espectaculares y una experiencia de conducción muy especial. Con la equipación adecuada como ropa térmica, puños calefactables o capas impermeables, recorrer largas distancias en moto durante el invierno se convierte en una aventura.

Los meses fríos son especialmente adecuados para explorar regiones que en verano están saturadas al tráfico, así como para buscar zonas con climas más moderados o rutas panorámicas sin tanta afluencia de motoristas. En este artículo, compartiremos una selección de rutas ideales para disfrutar de la moto en invierno.

País Vasco y Pirineos

Una de las rutas recomendadas por expertos moteros parte desde Burgos hacia el País Vasco y Pirineos, un recorrido que combina zonas de montaña con carreteras que serpentean hacia la costa.

Esta ruta recorre el interior de Castilla y León hasta el norte más verde de España, incorporando puntos como Roncesvalles, en los Pirineos, donde se pueden ver paisajes nevados y carreteras exigentes o San Sebastián y la costa vasca, una zona en la que el clima más moderado invita a hacer paradas junto al mar. Si se quiere alargar la aventura se puede cruzar la frontera y visitar Bayona y San Juan de Luz en Francia.

PUEDE INTERESARTE Así es la popular playa canaria que tiene un cementerio dentro

El contraste de paisaje, donde se pueden ver desde montañas frías hasta costas más templadas, hace que esta ruta se convierta en un clásico invernal con curvas continuas y vistas espectaculares junto a la oportunidad de probar la gastronomía vasca.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Alto Ampurdán

Un recorrido donde se puede combinar costa con naturaleza peculiar es el Alto Ampurdán en Cataluña. Esta es una excelente opción para el invierno.

Esta región, situada en el extremo norte de Cataluña, incluye carreteras que bordean Cadaqués, un pintoresco pueblo que en invierno recupera su tranquilidad o Port de la Selva, un lugar perfecto para detenerse y disfrutar del paisaje costero sin multitudes. En esta ruta, se pueden encontrar tramos de carretera con curvas técnicas.

El invierno suaviza el tráfico habitual de esta zona y las temperaturas son más moderadas en comparación con el interior montañoso. Esto hace que el Ampurdán sea una ruta espectacular con vistas al Mediterráneo y un ambiente mucho más íntimo en cada parada.

Costa del Mediterráneo

Para quienes quieren escapar del frío más intenso, recorrer la Costa del Mediterráneo en invierno es una excelente alternativa. En esta ruta se pueden disfrutar de temperaturas más suaves incluso en los meses más fríos del año.

Los destinos imperdibles de esta ruta son:

Mojácar (Almería) y Cabo de Gata , donde el sol y la brisa hacen que ir en moto sea un auténtico placer.

, donde el sol y la brisa hacen que ir en moto sea un auténtico placer. El desierto de las Tabernas donde se puede disfrutar de un auténtico contraste entre el azul del mar y el árido desierto.

donde se puede disfrutar de un auténtico contraste entre el azul del mar y el árido desierto. Cala de Monsul y la playa de los Muertos que se convierten en los puntos ideales para una pausa y fotos increíbles.

que se convierten en los puntos ideales para una pausa y fotos increíbles. También se puede considerar hacer una parada para visitar ciudades como Granada, Málaga o Huelva antes de volver al interior.

En esta ruta se pueden encontrar tramos llanos y abiertos, donde se puede disfrutar de la libertad de la conducción y la ausencia de la masificación tan común en estas zonas en otras épocas del año, lo que la hace ideal para un viaje largo de varios días.

El Macizo Central

Para los amantes del paisaje montañoso y las rutas de interior, la Sierra Norte de Madrid ofrece un recorrido espectacular, incluso en invierno. Desde San Agustín de Guadalix hasta las lagunas de Peñalara en Miraflores de la Sierra, esta ruta incluye carreteras con ascensos progresivos y panorámicas de montaña, paisajes nevados o semi nevados y, también embalses, curvas cerradas y miradores perfectos para parar y contemplar el entorno.

Es un trayecto que desafía al conductor especialmente en los tramos más altos, lo que lo convierte en una experiencia técnica y gratificante para el invierno.

Madrid-Lisboa

Una de las propuestas más ambiciosas para este invierno es unir las dos capitales ibéricas: Madrid y Lisboa. Se puede hacer de varias formas:

Por autopistas para un viaje más rápido y cómodo.

para un viaje más rápido y cómodo. Por carreteras secundarias , atravesando pueblos de Extremadura como Guadalupe y ver su imponente monasterio.

, atravesando pueblos de Extremadura como Guadalupe y ver su imponente monasterio. Continuar hacia Portugal, donde el clima es mucho más suave a medida que se acerca a Lisboa y la costa atlántica.

Ciudades como Sintra o Estoril son excelentes para hacer paradas culturales o gastronómicas antes de regresar al sur. Este viaje no es solamente una ruta motera, es también una forma de vivir un viaje completo de invierno, que pasa por diferentes climas, paisajes y experiencias culturales.

Otras ideas de rutas

Andalucía: con temperaturas suaves y múltiples tramos de montaña con carreteras solitarias y vistas panorámicas que invitan a parar sin prisa.

con temperaturas suaves y múltiples tramos de montaña con carreteras solitarias y vistas panorámicas que invitan a parar sin prisa. El Algarve (Portugal): se puede disfrutar de la costa atlántica con un clima más amable, carreteras tranquilas y pueblos costeros.

se puede disfrutar de la costa atlántica con un clima más amable, carreteras tranquilas y pueblos costeros. Provenza (Francia): campos y pasos panorámicos ideales para explorar en invierno con menos tráfico y una luz espectacular.

Estas rutas son perfectas para escapadas más largas en moto, combinando carreteras espectaculares con gastronomía local, historia y descanso después de largas jornadas conduciendo.