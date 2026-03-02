Los dos destinos turísticos españoles para viajar en Semana Santa que recomiendan los medios británicos

España sigue siendo una apuesta segura para los viajeros británicos en Semana Santa

Los expertos británicos han comparado miles de paquetes vacacionales por toda Europa y sitúan varias ciudades españolas entre las mejores opciones

España ha vuelto a colocarse entre los destinos favoritos y más asequibles para viajar en Semana Santa, según un análisis elaborado por 'Which?', uno de los medios de referencia en consumo y viajes en el Reino Unido. Los expertos británicos han comparado miles de paquetes vacacionales por toda Europa y sitúan varias ciudades españolas entre las opciones que ofrecen una mejor relación calidad-precio para una escapada de última hora.

Para este estudio, 'Which?' analizó más de 3.000 paquetes turísticos en temporada alta, calculando el coste medio por persona de estancias de siete noches con vuelos y alojamiento incluidos. El objetivo: identificar destinos atractivos, bien conectados y con precios ajustados en uno de los periodos más demandados del año.

Los destinos españoles de la lista

Uno de los destinos mejor valorados es Las Palmas de Gran Canaria, una de las ciudades más visitadas del archipiélago canario. Según 'Which?', es posible encontrar paquetes por alrededor de 670 libras por persona (unos 766 euros). El medio británico destaca su combinación de playa y patrimonio histórico, con zonas como Vegueta y la popular playa de Las Canteras, además de una amplia oferta hotelera bien valorada por los viajeros y temperaturas suaves en torno a los 21 grados en abril.

Las Islas Canarias vuelven a aparecer así como uno de los refugios preferidos por los turistas británicos que buscan sol sin disparar el presupuesto, gracias a su clima estable y a la buena conectividad aérea desde Reino Unido.

Otro de los destinos españoles recomendados por 'Which?' es Benidorm, en la Costa Blanca. El informe subraya su ambiente animado, la abundancia de alojamientos económicos y su popular oferta de ocio. Con más de 300 días de sol al año, en abril se esperan temperaturas cercanas a los 19 grados. El coste medio de una semana, según los cálculos del medio británico, ronda las 680 libras por persona, unos 777 euros, lo que la convierte en una de las escapadas más económicas del listado europeo.

El análisis confirma así que España sigue siendo una apuesta segura para los viajeros británicos en Semana Santa, tanto por precio como por clima y variedad de planes.