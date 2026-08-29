Un pequeño detalle en la maleta basta para evitar cargos extra en las aerolíneas low cost

Que sean rígidas y tengan ruedas que sobresalen de la maleta, hace más que posible que excedan las medidas

Así son los primeros asientos totalmente reclinables en clase económica para vuelos de larga distancia

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Volar con una aerolínea de bajo coste ha dejado de parecerse a la ecuación económica que su nombre sugiere. El precio final del billete es habitual que se transforme al llegar a la puerta de embarque, convirtiéndose en un cálculo mucho más denso, con recargos por selección de asiento, por embarque prioritario, por reclamación de derechos y, sobre todo, por equipaje.

En el centro de esa ecuación está el equipaje, y más específicamente el instrumento tácito que la industria ha convertido en árbitro inapelable de la tarifa: el medidor de aluminio situado en la puerta del embarque. Es contra ese arco, no contra la báscula, contra el que se libra hoy la batalla que decide si el pasajero paga los setenta y cinco euros de recargo o sube gratis a bordo. Y la diferencia entre pagar o no reside, con frecuencia, en un pequeño detalle del propio equipaje que la mayoría de los viajeros nunca ha mirado con la debida atención.

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La regla de los 40x20x25 centímetros

Conviene arrancar con la letra pequeña, que es literalmente la que define el problema. Ryanair permite a todos sus pasajeros llevar de forma gratuita una única pieza de equipaje personal cuya dimensión máxima no puede exceder los 40x20x25 centímetros, con obligación adicional de que quepa íntegramente bajo el asiento delantero.

Cualquier bulto que rebase esos parámetros, aunque sea por dos centímetros, es rechazado en puerta y sometido a un recargo que oscila entre 70 y 75 euros por trayecto. Vueling y Wizz Air aplican políticas similares, y Ryanair Prime, la suscripción de la compañía, no altera esos parámetros. Para quien desee llevar una segunda pieza más grande, una maleta de cabina de hasta 55x40x20 centímetros y 10 kilos, el pago del complemento Priority & 2 bultos de cabina oscila entre 7 y 43 euros por trayecto en función del vuelo, cifra que también se dispara si la compra se aplaza al mostrador del aeropuerto.

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Por qué la mayoría de las maletas de cabina no encajan

Aquí interviene el detalle que el viajero medio suele pasar por alto. El equipaje personal estándar comercializado en las tiendas de aeropuertos, el clásico trolley rígido con ruedas empotradas, rara vez respeta la restricción de 40x20x25 centímetros.

Sus ruedas añaden dos o tres centímetros al alto real de la maleta, sus bordes rígidos impiden cualquier compresión visual, y su carcasa expandible puede exceder los 20 centímetros de anchura en cuanto se abre el compartimento suplementario. Cuando el pasajero introduce ese equipaje en el medidor de aluminio de la puerta, la maleta encaja en el alto y el largo, pero las ruedas asoman por encima del listón superior, y el operario de tierra procede al cobro implacable de los 75 euros.

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Un caso reciente ilustra este fenómeno con crudeza: un viajero arrancó materialmente las ruedas de su maleta en la propia terminal para conseguir que encajase en el medidor. La astucia le funcionó, aunque conviene subrayar que no siempre lo hará: si el cuerpo del trolley excede ya las dimensiones legales, quitar las ruedas es un remiendo cosmético inútil.

La mochila blanda del tamaño exacto

La estrategia más sólida para evitar este tipo de situaciones consiste en desterrar el trolley rígido y sustituirlo por una mochila o bolsa blanda de dimensiones ajustadas a ese 40x20x25. De esta forma se puede comprimir el bulto para introducirlo en el medidor incluso cuando la carga interior tensiona la costura, y su forma cede en la puerta cuando el operario aprieta las paredes del arco de aluminio para verificar que quepa.

Marcas como Mococito o Weig, disponibles en Amazon por menos de treinta euros, y modelos comercializados también en Decathlon por 19,99 euros, se han especializado en este formato con bolsillos internos organizadores, acolchado para portátil y compartimentos desplegables que multiplican la capacidad útil. La versión más popularizada por redes sociales durante 2025 y 2026 es una maleta de tela con las medidas exactas comercializada en Primark por 28 euros, cuya viralidad en TikTok se explica precisamente por su cumplimiento milimétrico de las restricciones de Ryanair.