Las fechas clave del fin a los plásticos para envolver maletas

Hay millones de viajeros que pagan entre ocho y quince euros para que una máquina envuelva su maleta en varias capas de film de plástico. Una práctica que tiene los días contados

Baja el número de viajeros de Europa a Estados Unidos: estas son las causas

Compartir







El Reglamento (UE) 2025/40, publicado a principios de 2025, establece la hoja de ruta de la Unión Europea para eliminar los envases de un solo uso en el sector turístico y en espacios públicos como los aeropuertos. Aunque la norma entró en vigor en 2025, su aplicación será progresiva y los estados miembros comenzarán a implementarla de forma escalonada a partir de agosto de 2026, con un calendario que se extiende hasta 2030 con distintos plazos para distintos tipos de producto.

Agosto de 2026: arranca el reloj

La primera fecha relevante para los viajeros es agosto de 2026, cuando los países de la Unión Europea deben comenzar a aplicar progresivamente las medidas del reglamento. Esto no significa que el cambio sea inmediato ni que el primer día del mes los aeropuertos retiren sus máquinas envolvedoras, sino que los estados quedan obligados a iniciar la adaptación de sus normativas nacionales y a planificar la transición.

PUEDE INTERESARTE Plásticos: Epidemia mundial con efectos desconocidos

Para el sector del envoltorio de maletas específicamente, la prohibición no opera desde agosto de 2026 sino en un calendario más extendido. De este modo, la retirada progresiva del plástico de embalaje en aeropuertos comenzará en 2027, y la prohibición total entrará en vigor el 1 de enero de 2030.

El calendario completo y fechas a tener en cuenta

El reglamento establece un escalonado de medidas que afectan al viajero en distintos momentos:

Agosto de 2026 : Aplicación progresiva del Reglamento (UE) 2025/40 en todos los estados miembros. Inicio de la adaptación normativa nacional.

: Aplicación progresiva del Reglamento (UE) 2025/40 en todos los estados miembros. Inicio de la adaptación normativa nacional. 2027 : Comienzo de la retirada del plástico de embalaje de maletas en los aeropuertos europeos. En esta fase la prohibición no será absoluta, pero los operadores de los servicios de envoltura de equipaje deberán empezar a sustituir el film de plástico por alternativas sostenibles.

: Comienzo de la retirada del plástico de embalaje de maletas en los aeropuertos europeos. En esta fase la prohibición no será absoluta, pero los operadores de los servicios de envoltura de equipaje deberán empezar a sustituir el film de plástico por alternativas sostenibles. 2029 : El 90% de los envases de bebidas de plástico y metal de un solo uso deberán recogerse de forma separada en los establecimientos turísticos. Esta medida afecta a los aeropuertos, hoteles, restaurantes y cualquier espacio donde se consuman bebidas envasadas.

: El 90% de los envases de bebidas de plástico y metal de un solo uso deberán recogerse de forma separada en los establecimientos turísticos. Esta medida afecta a los aeropuertos, hoteles, restaurantes y cualquier espacio donde se consuman bebidas envasadas. 1 de enero de 2030: Doble fecha límite. Por un lado, prohibición total del film plástico para envolver maletas en los aeropuertos europeos. Por otro, fin de los envases monodosis en hostelería: las famosas botellitas de gel, champú y crema hidratante de los cuartos de baño de hotel —así como las porciones individuales de condimentos, salsas o edulcorantes— dejarán de poder ofrecerse a los clientes en ese formato.

PUEDE INTERESARTE Prueban una barrera gigante para eliminar los plásticos de los mares

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Alternativas que sustituirán al plástico

El propio reglamento señala tres alternativas principales para quien quiera proteger su maleta frente a golpes, aperturas accidentales o posibles robos durante el trayecto:

Fundas de tejido elástico reutilizables : La opción más recomendada por la norma y por los expertos en movilidad sostenible. Disponibles en distintas tallas para adaptarse a todos los formatos de maleta, son lavables, duraderas y pueden reutilizarse decenas de veces antes de necesitar ser reemplazadas.

: La opción más recomendada por la norma y por los expertos en movilidad sostenible. Disponibles en distintas tallas para adaptarse a todos los formatos de maleta, son lavables, duraderas y pueden reutilizarse decenas de veces antes de necesitar ser reemplazadas. Correas de equipaje reforzadas : Permiten cerrar y asegurar la maleta sin cubrirla por completo, identificándola visualmente en la cinta transportadora y reduciendo el riesgo de que se abra durante la manipulación.

: Permiten cerrar y asegurar la maleta sin cubrirla por completo, identificándola visualmente en la cinta transportadora y reduciendo el riesgo de que se abra durante la manipulación. Candados TSA: El sistema de cierre homologado por la Transportation Security Administration de Estados Unidos, que permite a los agentes de aduanas abrir y revisar el equipaje sin romper el candado. Obligatorios en algunos destinos fuera de Europa y especialmente útiles para vuelos con escala en aeropuertos estadounidenses.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por qué se prohíben estos envoltorios

El film de plástico con el que se envuelven las maletas en los aeropuertos es un residuo de un solo uso que no puede reciclarse en la mayoría de las instalaciones de reciclaje convencionales por su composición y grado de contaminación. Cada maleta puede necesitar entre 50 y 100 metros de film para quedar completamente cubierta, y ese material acaba en el contenedor de residuos en cuanto el viajero llega a su destino. A escala de un aeropuerto con varios millones de pasajeros anuales, la cantidad acumulativa es muy elevada.

La misma norma que regula el fin del plástico para maletas incluye también la prohibición de las bolsas de plástico muy ligeras, de menos de 15 micras, salvo en los casos en que sean necesarias por motivos higiénicos o constituyan el embalaje primario de alimentos a granel en establecimientos comerciales.

Para quienes utilicen el servicio de envoltura de forma puntual, la recomendación es informarse en el propio aeropuerto sobre si el servicio ya ofrece alguna alternativa al plástico, ya que algunos operadores han empezado a adelantarse al calendario regulatorio por iniciativa propia.